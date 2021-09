ഠാക്കൂറിന്റെ വെടിക്കെട്ടിൽ വീഴുമോ സിലക്ടർമാർ? ലോകകപ്പിലെ ടീം ഇന്ത്യയിൽ ആരൊക്കെ?

കെന്നിങ്ടൺ ഓവലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പദ്ധതികൾ മാത്രമല്ല, ടീം ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിന്റെ ആ മിന്നൽ ഇന്നിങ്സ്. അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകൾ നീണ്ട പട്ടൗഡി ട്രോഫി പരമ്പരയിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ പിറന്ന ‘ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചിങ്’ ഇന്നിങ്സ് എന്നതിനും മേലെയാണു ഠാക്കൂറിന്റെ അര്‍ധശതകം. ട്വന്റി ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആലോചനകളുടെ നടുവിലേയ്ക്കാണു ആ ഇന്നിങ്സിന്റെ വരവ്. ഓവൽ ടെസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അറേബ്യൻ മണ്ണിലെ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമെത്തും. ഒക്ടോബർ 17നു തുടങ്ങുന്ന ഏഴാം ലോകകപ്പിലേക്കു പതിനഞ്ചംഗ ടീമും മൂന്നു പേരുൾപ്പെടുന്ന റിസർവ് നിരയുമാകും ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പോലെ അനായാസമായ ഒന്നാകും ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചു ട്വന്റി20 ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഏകദിന ലോകകപ്പ് വേളയിൽ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിലെ നാലാമന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു സിലക്ടർമാർക്കു കുറച്ചെങ്കിലും ആലോചനകൾ വേണ്ടി വന്നത്. അതുപോലെ ചില ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രമേ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ടീം നിർണയത്തിലും സിലക്ടർമാർക്കു മുന്നിലുള്ളൂ. നിലവിലെ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകളുടെ സിലക്ടർമാർ ലോകകപ്പ് സംഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യമായി തല പുകയ്ക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡിൽ നിന്നു പോലും ആളെ നിറയ്ക്കാവുന്ന ലാഘവത്തിലാകും ടീം ഇന്ത്യൻ സിലക്ഷൻ. ആശങ്കയുണ്ടെന്നു പറയാവുന്നൊരു മേഖല പേസ് ബോളിങ്് ഓൾറൗണ്ടറുടെ കാര്യത്തിലാണ്. പേസ് ബാക്ടറിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആളേറെയുണ്ടെന്നതിന്റെ ആർഭാടത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമൊരുക്കം.

∙ വരുമോ കോലി എന്ന ഓപ്പണർ?

തുടക്കം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയിൽ തന്നെ. ഐപിഎലിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിനു വേണ്ടി ഓപ്പണിങ് റോളിലെത്തിയ കോലി ലോകകപ്പിലും അതാവർത്തിക്കുമോ എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ഐപിഎലിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ പ്രകടനം പോലെയിരിക്കും ആ തീരുമാനം. റോയലിന്റെ ആദ്യ ഐപിഎൽ കിരീടമെന്ന ചാലഞ്ച് അതിജീവിച്ചാൽ ആർസിബി നായകൻ ലോകകപ്പിലും ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തേക്കാം. ബാറ്റിങ് ഓർഡർ എന്തായാലും രോഹിത് ശർമയാണ് ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ നിലയിൽ ലോകകപ്പ് വിളി തേടുന്ന ആദ്യ താരം. കെ.എൽ. രാഹുലിനാകും ഹിറ്റ്മാന്റെ പങ്കാളിയാകാനുള്ള ആദ്യ അവസരം.

ഐപിഎലിലും അടുത്തിടെ നടന്ന ലങ്കൻ പര്യടനത്തിലും ബാറ്റ് കൊണ്ടു തിളങ്ങിയ ശിഖർ ധവാൻ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര ശുഭമല്ല സാധ്യതകൾ. സ്ക്വാഡിലോ റിസർവ് നിരയിലോ ആയി മൂന്നാമതൊരു ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാനെ തേടിയാൽ പൃഥ്വി ഷായും പരിഗണനയ്ക്കു വരും. ഐപിഎൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നിരയിൽ കത്തിക്കയറിയ താരമാണു പൃഥ്വി. ഡൽഹി താരം തന്നെയായ ധവാനും പൃഥ്വിയും ഓപ്പണർമാരിലെ മൂന്നാമനായി മത്സരിച്ചാൽ യുവതാരമെന്ന നിലയിൽ പൃഥ്വി ഷാ ആയേക്കും സിലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം.

ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങിവയ്ക്കാനുള്ള ദൗത്യം രോഹിത്–രാഹുൽ സഖ്യത്തിൽ ഉറച്ചാൽ വൺ ഡൗണിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കോലി ഓട്ടമാറ്റിക് ചോയ്സായി കടന്നുവരും. ആരാകും നാലാമൻ? ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനും മുൻപേ ഉയർന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഏകദിനം അടുത്ത ലോകകപ്പിന്റെ റഡാറിന് കീഴിലെത്തിയിട്ടും ടീം ഇന്ത്യയുടെ വൺഡേ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിലെ നാലാം സ്ഥാനം ഇതേവരെ ആരും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ട്വന്റി20യിൽ പക്ഷേ, അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒന്നല്ല ആ റോളിലേയ്ക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇഷാൻ കിഷൻ, മനീഷ് പാണ്ഡേ... ഇങ്ങനെ നീളുന്നതാണു സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ തേടിയ ബാറ്റിങ് മുഖങ്ങൾ.

ഇപ്പോഴത്തെ ഫോമിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനാകും നറുക്ക്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വിശ്വസ്ത താരമായ സൂര്യകുമാർ ടീം ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ച അവസരങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണു ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. സ്ക്വാഡിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്ലോട്ടിലേയ്ക്കു ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിലെ മധ്യനിരക്കാരൻ ശ്രേയസ് അയ്യറിനാകും വിളിയെത്തുക. പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ഐപിഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായ മുംബൈ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ മുൻകാല പ്രകടനങ്ങളും സ്ഥിരതയുമാകും മനീഷ് പാണ്ഡേയുൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സിലക്ടർമാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

∙ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ ആരെത്തും?

നേരത്തെ കടുകട്ടിയായേക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച ഒന്നാണു ലോകകപ്പ് ടീമിലെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎലിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്നുമായിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ ഇടം തേടിയുള്ള വിക്കറ്റിനു പിന്നിലെ പോരാട്ടം. ഋഷഭ് പന്ത്, ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവരും കെ.എൽ.രാഹുലും ചേരുന്ന മത്സരം മുഖ്യമായും വിക്കറ്റിനു മുന്നിലെ മികവിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ ഒന്നായത്. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ, സിലക്ടർമാർക്കു മുന്നിലുള്ളതു വ്യക്തമായൊരു ചിത്രമാകും.

പഞ്ചാബ് കിങ്സിന്റെ കീപ്പിങ് ഗ്ലൗവ്സണിയുന്ന രാഹുലിനു ഇരട്ട റോൾ നൽകി ഒരു അധിക ബാറ്റ്സ്മാനെ ഇലവനിൽ എടുക്കാനും ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആലോചിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ ഒരാളാകും പതിനഞ്ചംഗ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകുക. ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരം സ്വന്തമാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള താരമെന്ന നിലയ്ക്കു സ്വാഭാവികമായും ഋഷഭ് പന്തിനാകും ആ അവസരം. ഐപിഎൽ മികവിൽ ടീം ഇന്ത്യയിലെത്തിയ താരങ്ങളാണു ഇഷാനും സഞ്ജുവും. ദേശീയ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണു സഞ്ജുവിനു തിരിച്ചടിയായത്. ഇഷാൻ കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കിയെങ്കിലും പന്തിന്റെ പരിചയസമ്പത്തിനാകും സിലക്ടർമാരുടെ മുൻഗണന.

∙ ഓൾറൗണ്ടർ ഈസ് നോട്ട് വെൽ ?

സിലക്ടർമാർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും തല പുകയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാകും ഓൾറൗണ്ടറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടറുടെ റോളിൽ തർക്കമില്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പായി രവീന്ദ്ര ജ‍ഡേജ കടന്നുവരും. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ അക്സർ പട്ടേൽ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ രാഹുൽ തെവാത്തിയ എന്നീ താരങ്ങൾ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നു കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും താരതമ്യങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് ട്വന്റി20യിൽ ഇപ്പോൾ ജഡേജയെന്ന പോരാളിയുടെ സ്ഥാനവും മികവും. എന്നാൽ, പേസ് ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി വിഭിന്നമാണ്.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് താരം ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഉറപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ആ റോൾ. ശിവം ദുബെയും വിജയ് ശങ്കറും പോലുള്ള ഓൾറൗണ്ടർമാർ വന്നിട്ടും ഇളകാതിരുന്ന സ്ഥാനം പക്ഷേ, പരുക്കിന്റെ രൂപത്തിലാണു ഹാർദിക്കിനു മുന്നിലെ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയത്. പുറംവേദനയെത്തുടർന്നു ഏറെക്കാലം ബോളിങ് ക്രീസിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്ന ഹാർദിക് അടുത്തിടെ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും പഴയ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയാണ്. ബാറ്റിങ് മികവിലും ഇപ്പോൾ ആ പഴയ ശൗര്യം കാണാനില്ല.

സിലക്ടർമാർക്കും ടീം മാനേജ്മെന്റിനും ഏറെ തലവേദന സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ ആശങ്കകൾക്കു നടുവിലേയ്ക്കാണ് വീണ്ടുമൊരു തകർപ്പൻ അർധശതകവുമായി ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിന്റെ വരവ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭൂമികയാണെങ്കിലും നിലവാരമുള്ള ബോളിങ് സംഘത്തിനെതിരെയാണു ശാർദൂലിന്റെ മിന്നൽ പ്രകടനം. ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണു 31 പന്തിൽ പിറന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസ ഓൾറൗണ്ടർ ഇയാൻ ബോതത്തിന്റെ പേരിലെ റെക്കോർഡാണ് ഓവലിലെ ശാർദൂലിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ മാഞ്ഞുപോയത്.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർധശതകമെന്ന ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ് വെറും ഒരു പന്ത് അകലെയാണു മുംബൈ താരത്തിനു നഷ്ടമായത്. ഇന്ത്യയുടെ ഓൾറൗണ്ട് ഇതിഹാസം കപിൽ ദേവിന്റെ പേരിലെ റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നുവത്. ബോതത്തിനും കപിലിനുമൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രകടനത്തോടെ ശാർദൂൽ വീണ്ടും ഓൾറൗണ്ട് പരിഗണനയിലേക്കു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെതന്നെ ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനെ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിലെ ഓൾറൗണ്ടർ റോളിൽ പരീക്ഷിക്കണമെന്ന വാദമുയർന്നതാണ്. ടീം ഇന്ത്യയുടെ ബോളിങ് കോച്ച് ഭരത് അരുണും മുൻ ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർ ശരൻദീപ് സിങ്ങുമായിരുന്നു അന്നു താരത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് മികവിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചെത്തിയ പ്രമുഖർ.

ഓവലിലെ വെടിക്കെട്ടു പ്രകടനത്തോടെ വീണ്ടും ഈ വഴിക്കുള്ള വാദങ്ങളും ആലോചനകളും ശക്തമാകും. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ ഠാക്കൂറിന്റെ കൂട്ടാളിയായ ദീപക് ചഹാറും ബാറ്റിങ് മികവിന്റെകൂടി ബലത്തിൽ ലോകകപ്പ് അവസരം തേടുന്നുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ മാച്ച് വിന്നിങ് പ്രകടനത്തോടെ ദീപക്കിന്റെ സാധ്യതകളും സജീവം. ഫോമിൽ അല്ലാത്ത, ബോളിങ് മികവ് കൈമോശം വന്ന ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയോ പന്തു കൊണ്ടും ബാറ്റ് കൊണ്ടും സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഠാക്കൂർ– ചഹാർ സഖ്യമോ? ലോകകപ്പ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ‘ട്രിക്കി’ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പേസ് ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ.

∙ നേരിടണം, പേസിന്റെ അതിപ്രസരം

പേസ് യൂണിറ്റിൽ ധാരാളിത്തം കൊണ്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും ചേതൻ ശർമ നയിക്കുന്ന ‘പേസ് ആധിപത്യം’ നിറഞ്ഞ ബിസിസിഐ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നേരിടുന്നുണ്ട്. ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ദീപക് ചഹാർ, ശാർദൂൽ ഠാക്കൂർ, തങ്കരസു നടരാജൻ... ഇവരെല്ലാം തന്നെ ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കടുത്ത മത്സരം നടത്തുന്ന താരങ്ങൾ. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും ചേതൻ സകാരിയയും പോലുള്ള യുവതാരങ്ങളും കഴിവ് തെളിയിച്ചുതന്നെ അപ്രതീക്ഷിത സാന്നിധ്യങ്ങളാകാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു.

ബെസ്റ്റ് ആരെന്നതല്ല, ഫസ്റ്റ് എമങ് ഈക്വൽസ് എന്നതാണു ദേബാശിഷ് മൊഹന്തിയും ഹർവീന്ദർ സിങ്ങും എബി കുരുവിളയും പോലുള്ള മുൻ പേസർമാർകൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ചേതന്റെ സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പമുള്ള ബുമ്രയും ഷമിയും ലോകകപ്പ് എൻട്രി ഉറപ്പിച്ച നിലയിലാണ്. ഫിഫ്റ്റി– ഫിഫ്റ്റിയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം ചഹാറിന്റെയും ഠാക്കൂറിന്റെയും സിറാജിന്റെയും സാധ്യതകൾ. ഇവരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കു വിളിയെത്താം. പരുക്ക് മാറിയെത്തുന്ന ഭുവനേശ്വറിന്റെയും നടരാജന്റെയും ഫിറ്റ്നസിനെക്കൂടി ആശ്രയിച്ചാകും ഇവരുടെ അവസരം.

സ്പിൻ ബോളർമാർക്കു മുൻതൂക്കം കൽപ്പിക്കുന്ന അറേബ്യൻ വേദികളിൽ യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ ഇല്ലാതെയൊരു ടീം ഇന്ത്യയെ കാണാൻ അദ്ഭുതം തന്നെ സംഭവിക്കണം. റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിന്റെ മുഖമായ ചെഹലിന്റെ സമീപകാല പ്രകടനങ്ങൾ അത്ര പ്രതീക്ഷ പകരുന്നതല്ലെങ്കിലും കോലിയുടെ ടീം മറിച്ചു ചിന്തിച്ചേക്കില്ല. രവീന്ദ്ര ജഡേജ കൂടിയുള്ള സ്പിൻ വിഭാഗത്തിൽ ചെഹലിന്റെ പിന്തുണക്കാരനാകാൻ രാഹുൽ ചഹാർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, അക്സർ പട്ടേൽ, കൃണാൽ പാണ്ഡ്യ എന്നിവരാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ തുറുപ്പുചീട്ടുകളിലൊന്നായ രാഹുൽ ചഹാറിന്റെ ലെഗ് ബ്രേക്കുകളിലേയ്ക്കാകും ടീം സിലക്ടേഴ്സിന്റെ ടേൺ.

സാധ്യതാ ടീം ഇങ്ങനെ: രോഹിത് ശർമ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, വിരാട് കോലി, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ദീപക് ചഹാർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, യൂസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ, രാഹുൽ ചഹാർ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശാർദൂൽ ഠാക്കൂർ/ മുഹമ്മദ് സിറാജ് /പ‍ൃഥ്വി ഷാ.

