നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിൽ ജാർവിസിന് ‘ഹാട്രിക്‌’; ഇത്തവണ വിലക്കല്ല, അറസ്റ്റ്!– വിഡിയോ

ലണ്ടൻ ∙ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകൻ ഡാനിയൽ ജാർവിസിനു ഹാട്രിക്. 2–ാം ടെസ്റ്റിലും 3–ാം ടെസ്റ്റിലും മത്സരത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി വിവാദനായകനായ ജാർവിസ് ഇന്നലെ ഓവലിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി. ലോർഡ്സിൽ ഫീൽഡറായും ലീ‍ഡ്സിൽ ബാറ്റ്സ്മാനായുമാണു ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയതെങ്കിൽ ഇന്നലെ ബോളറുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇംഗ്ലിഷ് താരം ജോണി ബെയർസ്റ്റോയെ ഇടിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിന്റെ 34–ാം ഓവറിൽ ഉമേഷ് യാദവ് ബോളിങ്ങിനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണു ജാർവിസ് പന്തുമായി പിച്ചിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. താരങ്ങളെ ആരെയും കൂസാതെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒലീ പോപ്പിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോളിങ്ങിനായി ഓടിയെത്തിയ ജാർവിസ് നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലുണ്ടായിരുന്ന ജോണി ബെയർസ്റ്റോയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നു ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്തെത്തിച്ച ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

‘ജാർവോ 69’ എന്നു പേരുള്ള ഇന്ത്യൻ ജഴ്‌സിയാണ് ഇത്തവണയും ധരിച്ചത്. യുട്യൂബറാണ് ജാർവിസ്. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമുണ്ട്.

3–ാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് ഇയാൾക്കു പിഴയും ലീഡ്സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആജീവനാന്ത വിലക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുൻപ് രണ്ടു തവണയും ഗ്രൗണ്ടിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇയാളെ ബലമായി പിടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നതായിരുന്നു കാഴ്ചയെങ്കിൽ, ഇത്തവണ തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ച് അവർക്കു കൈമാറി.

അതേസമയം, ഒരേ വ്യക്തി തുടർച്ചയായി മൂന്നു ടെസ്റ്റുകൾക്കിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ രംഗത്തുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ തമാശയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാര്യം വൻ സുരക്ഷാ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കളിക്കാരെ ആരെയെങ്കിലും ഇയാൾ ഉപദ്രവിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ബോർഡ് ഒരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം കളി തുടർന്നാൽ മതിയെന്ന കടുത്ത നിലപാട് പങ്കുവച്ചവരും ഒട്ടേറെ.

