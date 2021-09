ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കോലിക്കു പിന്നാലെ 15 കോടി; നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കളത്തിൽ മോശം ഫോമിന്റെ നിരാശയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്ക് കളത്തിനു പുറത്ത് റെക്കോർഡ്. സമൂഹമാധ്യമമായ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 15 കോടി ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടിയ കോലി ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരനായി.

ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്തെ കായിക താരങ്ങളിൽ 4–ാം സ്ഥാനത്താണ് കോലി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (33.7 കോടി), ലയണൽ മെസ്സി (28 കോടി), നെയ്മാർ (16 കോടി) എന്നിവരാണ് ആദ്യ 3 സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

English Summary: Virat Kohli makes history, becomes first Asian celebrity to touch 150 million followers mark on Instagram