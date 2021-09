ടീമിൽ തുടരാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച അവസാന അവസരം, ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത്: രോഹിത്

ലണ്ടൻ∙ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ 2019ൽ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ടീമിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് രോഹിത് ശർമ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ പുറത്താകലിന്റെ വക്കിലെത്തിയ നാളുകളെക്കുറിച്ച് രോഹിത് സംസാരിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മധ്യനിരയിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങിയ രോഹിത്തിന്, അവിടെ കാര്യമായി തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല.

വിദേശ മണ്ണിൽ രോഹിത് ശർമ നേടിയ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ ഓവലിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച നിലയിലെത്തിയിരുന്നു. 256 പന്തിൽ 127 റൺസാണ് രോഹിത് നേടിയത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിനൊപ്പം അർധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാരയ്‌ക്കൊപ്പം സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും തീർത്ത രോഹിത് മൂന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെ മൂന്നിന് 270 റൺസെന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.

‘ടെസ്റ്റിൽ എന്നോട് ഓപ്പണറാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ടീമിലെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ലഭിക്കുന്ന അവസാന അവസരമാണ് ഇതെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ ഓപ്പണറായി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ടീമിനുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്ന വിവരം ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയെങ്കിലും മികവു കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്താകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്തു വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സു കൊണ്ട് ഞാൻ തയാറായിരുന്നു. ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് മികവു കാട്ടാനാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. മധ്യനിരയിൽ ബാറ്റു ചെയ്ത സമയത്ത് ഒന്നും വിചാരിച്ചതുപോലെ നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്താണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘ഒരു കായിക ഇനത്തിൽ തുടരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ചില വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരും. ഇത് എനിക്കു ലഭിച്ച അവസാന അവസരമായിരുന്നുവെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇവിടെ തിളങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്തും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

