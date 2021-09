ഓവൽ ടെസ്റ്റിനിടെ രവി ശാസ്ത്രിക്ക് കോവിഡ്; പരിശീലക സംഘം ഐസലേഷനിൽ

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിക്ക് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് പരിശീലക സംഘത്തിലെ മൂന്നു പേർ ഐസലേഷനിലായി. പരമ്പരയിലെ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓവലിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിനമായ ഇന്ന് മത്സരം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് മുഖ്യ പരിശീലകന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പുറത്തുവിട്ടത്.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, ബോളിങ് പരിശീലകൻ ഭരത് അരുൺ, ഫീൽഡിങ് പരിശീലകൻ ആർ. ശ്രീധർ, ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് നിതിൻ പട്ടേൽ എന്നിവരെ എന്നിവരെ ബിസിസിഐ മെഡിക്കൽ സംഘം ഐസലേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രവി ശാസ്ത്രിക്ക് കോവിഡ‍് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് നടത്തിയ പതിവു പരിശോധനയിലാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ ഫലം പോസിറ്റീവായത്. ഐസലേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയവരെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ടീമിൽനിന്ന് ഫലം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇവർ ടീം ഹോട്ടലിൽ ഐസലേഷനിൽ തുടരും’ – ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



‘ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളേയും ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇന്നു രാവിലെയുമായി രണ്ടു തവണ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി. ഇവരുടെെയല്ലാം ഫലം നെഗറ്റീവായ സാഹചര്യത്തിൽ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനം ഓവലിൽ കളിക്കാനിറങ്ങും’ – പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നു.



English Summary: Ravi Shastri tests positive for Covid-19, three support staff members go into isolation