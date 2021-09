ഇന്ത്യൻ ടീമിനേക്കുറിച്ച് ഗാംഗുലി പറഞ്ഞത് പൂർണമായും ശരിയല്ല: എതിർത്ത് നെഹ്റ

മുംബൈ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി നടത്തിയ നിരീക്ഷണം പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതാരമായിരുന്ന ആശിഷ് നെഹ്റ. ഓവലിലെ ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ഗാംഗുലി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച വാക്കുകളിലാണ് നെഹ്റ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നാലാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 157 റൺസ് വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ, അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയിൽ 2–1ന്റെ ലീഡ് നേടിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യ വിജയം പിടിച്ചതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ ഗാംഗുലി കുറിച്ച വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘ഉജ്വല പ്രകടനം. താരങ്ങളുടെ കഴിവ് തന്നെയാണ് വിജയത്തിന്റെ കാരണം. അതിലുപരി സമ്മർദ്ദ നിമിഷങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള മിടുക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റു ടീമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്’ – ഇതായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ വാക്കുകൾ.

ഇതിൽ, ഇന്ത്യൻ ടീം മറ്റു ടീമുകളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്ന ഗാംഗുലിയുടെ നിരീക്ഷണത്തോടാണ് നെഹ്റ വിയോജിച്ചത്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം മികവു കാട്ടുന്നവരാണെന്ന് നെഹ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യൻ ടീം സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളെ വിജയകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും മറ്റു ടീമുകളേക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗാംഗുലിയുടെ ട്വീറ്റ് കണ്ടു. പക്ഷേ, എനിക്കതിനോട് പൂർണമായും യോജിക്കാനാകില്ല’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘ടീമുകളുടെ സമീപകാല പ്രകടനം വച്ചു വിലയിരുത്തിയാൽ പോലും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിനെ നോക്കൂ. ഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്നത് ഗാംഗുലിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര വർഷത്തെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാൽ ന്യൂസീലൻഡും ഇന്ത്യയും തുല്യരാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനേക്കാൾ സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ മികവു കാട്ടാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നെഹ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചായാലും ബോളിങ്ങിനേക്കുറിച്ചായാലും, കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ ഒട്ടേറെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ അവർ മറ്റു ടീമുകളേക്കാൾ മികവു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്’ – നെഹ്റ പറഞ്ഞു.

‘ഇംഗ്ലണ്ടും വളരെ മികച്ച ടീം തന്നെയാണ്. അവരുടെ മികച്ച താരങ്ങളിൽ ചിലർ പരുക്കേറ്റ് പുറത്താണ്. പക്ഷേ, അവർ ന്യൂസീലൻഡിനോടും സ്വന്തം നാട്ടിൽ തോറ്റിരുന്നുവെന്നത് മറക്കരുത്. ആഷസ് പരമ്പരയിൽ 2–2ന് സമനിലയും വഴങ്ങി. നിലവിൽ നാട്ടിൽ അത്ര മികച്ച പ്രകടനമല്ല അവരുടേത്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ന്യൂസീലൻഡും ഇന്ത്യയും ഏകദേശം തുല്യരാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും അങ്ങനെ തന്നെ’ – നെഹ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



