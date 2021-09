എന്നെ തഴയാതെ ദ്രാവിഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ? രഹാനെയെ ‘കൊട്ടി’ മഞ്ജരേക്കർ

മുംബൈ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അജിൻക്യ രഹാനെയ്ക്കു പകരം ഹനുമ വിഹാരിക്കോ സൂര്യകുമാർ യാദവിനോ അവസരം നൽകണമെന്ന് മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ. പരമ്പരയിലുടനീളം മോശം ഫോമിലുള്ള രഹാനെ, ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലും പൂർണമായും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ രഹാനെ നാലു ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ആകെ നേടിയത് 109 റൺസാണ്. ശരാശരി 15.57. ഒരുയൊരു തവണയാണ് അർധസെഞ്ചുറി നേടിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രഹാനെയെ മാറ്റി വിഹാരിക്കോ സൂര്യകുമാറിനോ അവസരം നൽകണമെന്ന് മഞ്ജരേക്കറും ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്തെ സ്വന്തം ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മഞ്ജരേക്കർ തന്റെ വാദത്തെ ന്യായീകരിച്ചത്. ടീമിനു പുറത്ത് അവസരം കാത്തിരിക്കുന്ന താരങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘ടീമിൽ അവസരം കാത്ത് പുറത്തിരിക്കുന്ന താരങ്ങളോടും ടീം മാനേജ്മെന്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ അങ്ങനെ വേണം നോക്കിക്കാണാൻ. ഞാനൊക്കെ ഫോം ഔട്ടായ സമയത്ത് ടീമിൽനിന്ന് തഴഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമായിരുന്നോ?’ – മഞ്ജരേക്കർ ചോദിച്ചു.

‘രഹാനെയെ മാറ്റി ഹനുമ വിഹാരിക്ക് അവസരം നൽകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ്. അജിൻക്യ രഹാനെ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടും പുറത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാധനരായ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാത്തത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു’ – മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത താരങ്ങളിലൊരാളാണ് രഹാനെയെന്നും മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഇനിയും രഹാനെയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ബാറ്റ്സ്മാനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. മുൻ തലമുറയിലെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ ഈ തലമുറയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. രഹാനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾക്ക് എത്ര അവസരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. രഹാനെയ്ക്ക് ഇനിയും അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഭാഗ്യമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ’ – മഞ്ജരേക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Sanjay Manjrekar says Ajinkya Rahane has got a very long rope