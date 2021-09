2012ൽ വിവാഹം, 2021ൽ വിവാഹമോചനം; ധവാനും അയേഷയും വേർപിരിഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശിഖർ ധവാനും ഭാര്യ അയേഷ മുഖർജിയും വേർപിരിഞ്ഞു. 9 വർഷത്തോളം നീണ്ട ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിച്ചതായി അയേഷ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ നിന്നുള്ള അയേഷയുമായി 2012ലായിരുന്നു ധവാന്റെ വിവാഹം. ധവാനേക്കാൾ 10 വയസ് കൂടുതലുള്ളയാളാണ് അയേഷ. ഇവരുടെ രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. അയേഷയ്ക്ക് ആദ്യ ബന്ധത്തിൽ രണ്ടു പെൺമക്കളുണ്ട്. ധവാൻ – അയേഷ ദമ്പതികൾക്ക് സൊരാവർ എന്ന മകനുണ്ട്.

വിവാഹമോചന വാർത്തയോട് ശിഖർ ധവാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അയേഷ മുഖർജിയാകട്ടെ, ധവാന്റെ പേരു ചേർത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ‘അയേഷ മുഖർജി’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചാണ് വിവാഹമോചന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. വിവാഹമോചനം പരസ്യമാക്കി ദീർഘമായ കുറിപ്പും അയേഷ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുറിപ്പിലൂടെ:

‘രണ്ടാം തവണ വിവാഹമോചിതയാകുന്നതുവരെ വിവാഹമോചനം മോശം വാക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്.

വാക്കുകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം അർഥതലങ്ങളാകാമെന്നത് എന്തൊരു തമാശയാണ്! ഇക്കാര്യം ആദ്യ വിവാഹമോചനത്തോടെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. ആദ്യ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ വേളയിൽ ഞാൻ ആകെ ഭയചകിതയായിരുന്നു. തോറ്റുപോയെന്നും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായിട്ടെന്തോ ചെയ്യുകയാണെന്നുമുള്ള തോന്നലായിരുന്നു അന്ന്.

ഞാൻ എല്ലാവരേയും നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നും എല്ലാം സ്വാർഥതയാണെന്നുമായിരുന്നു ചിന്ത. മാതാപിതാക്കളേയും മക്കളേയും ദൈവത്തേയും നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്ന് എനിക്കന്ന് തോന്നി. വിവാഹമോചനം അത്രയ്ക്ക് മോശം വാക്കായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ, ഞാൻ രണ്ടാം തവണയും അതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. വൂഹ്... ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ വിവാഹമോചിതയായ ഞാനിതാ, വീണ്ടും മറ്റൊരു വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. എനിക്കിനിയും എന്തൊക്കെയോ തെളിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം വിവാഹബന്ധവും തകർന്നപ്പോൾ അതെന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി. ആദ്യത്തെ തവണ വിവാഹമോചിതയായപ്പോൾ നേരിട്ടതെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിലേക്കു വന്നു. ഭയം, തോറ്റെന്ന ചിന്ത, നിരാശ.. എല്ലാം നൂറിരട്ടിയായി എന്നിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്തിനായിരുന്നു? വിവാഹവുമായി എന്റെ ബന്ധത്തെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ്. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അന്ന് എനിക്കു സാധിച്ചതാണ്. പതുക്കെ ഭയവും അപ്രത്യക്ഷമായി. കൂടുതൽ കരുത്തുള്ളതായി എനിക്കു തോന്നി. എന്റെ ഭയവും വിവാഹമോചനമെന്ന വാക്കിനോടുള്ള വെറുപ്പുമെല്ലാം എന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.

അതിനുശേഷം വിവാഹമോചനത്തെ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമാണ് എക്കാലവും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

∙ വിവാഹമോചനമെന്നാൽ ഞാൻ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന നിമിഷമാണ്. അല്ലാതെ വിവാഹം കഴിച്ചുപോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആകെയുള്ള ജീവിതം ബലികഴിക്കാനുള്ളതല്ല.

∙ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും ഫലം നന്നാവണമെന്നില്ലെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് വിവാഹമോചനം. അത് സാധാരണയാണ്.

∙ പുതിയ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒട്ടേറെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പകർന്നുനൽകിയ ബന്ധങ്ങളെന്നും വിവാഹമോചനത്തിന് അർഥമുണ്ട്!

∙ സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കു കരുത്തുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷമാണ് വിവാഹമോചനം.

∙ നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്ന അർഥമെന്താണോ അതാണ് വിവാഹമോചനം.

വിവാഹമോചനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ, വിവാഹമോചിതയെന്ന പേര് ചാർത്തപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സധൈര്യം എന്നെ സമീപിക്കാം.’’

