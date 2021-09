ഠാക്കൂറും മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം അർഹിച്ചിരുന്നു: തുറന്നുപറഞ്ഞ് രോഹിത്

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യ 157 റൺസിന്റെ വിജയം നേടിയ ഓവൽ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ശരിക്കും മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം അർഹിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനായി വാദിക്കുമ്പോഴും, പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചുറി നേടി ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിന് കരുത്തു പകർന്ന ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമയ്ക്കാണ്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 11 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 127 റൺസും നേടിയ രോഹിത് ശർമയേക്കാൾ, രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും അർധസെഞ്ചുറി നേടിയ, നിർണായകമായ മൂന്നു വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തിയ ശാർദുൽ ഠാക്കൂറാണ് പുരസ്കാരം അർഹിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരുടെ വാദം.

മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോൾ രോഹിത് ശർമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും ഠാക്കൂർ പുരസ്കാരം അർഹിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘ശാർദൂൽ ഠാക്കൂറിന് മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഓവൽ ടെസ്റ്റിലെ പ്രകടനം വച്ച് അദ്ദേഹം പുരസ്കാരം അർഹിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇംഗ്ലണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 100 റൺസെന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിർണായകമായ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചതും ജോ റൂട്ടിനെ പുറത്താക്കിയതുമെല്ലാം വിജയത്തിൽ നിർണായകമായി. ടീം വിക്കറ്റ് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം അതു നേടി’ – രോഹിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ബോളിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾത്തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിലെ സംഭാവനകൾ എങ്ങനെ മറക്കാനാകും? ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നിർണായക സമയത്ത് 31 പന്തിൽ 50 റൺസടിച്ചതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം. ഠാക്കൂർ ബാറ്റിങ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ്. ബാറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏറെ അധ്വാനിക്കുന്നുമുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്നയാളാണ് ഠാക്കൂർ’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘ബാറ്റിങ്ങിലും കരുത്തുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നിങ്സിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ പോലും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ശരിയാണ്, മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എനിക്കാണ്. പക്ഷേ, ഠാക്കൂർ കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Shardul Thakur "Deserved Man Of The Match As Well", Says Rohit Sharma