ബോളർമാരെ പുറത്തിരുത്താമെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും മാറ്റിക്കൂടേ? സഹീർഖാൻ

മുംബൈ∙ ടീമിലെ സുപ്രധാന ബോളർമാർക്ക് പരമ്പരയ്‌ക്കിടെ വിശ്രമം അനുവദിക്കാമെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ കാര്യത്തിലും അതേ നയം തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൂടേയെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിനോട് മുൻ താരം സഹീർ ഖാൻ. ഫോം കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന അജിൻക്യ രഹാനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് തുടർച്ചയായി അവസരം നൽകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഹീർ ഖാന്റെ ചോദ്യം. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച മുഹമ്മദ് ഷമി, ഇഷാന്ത് ശർമ എന്നിവർക്ക് ഇന്ത്യ നാലാം ടെസ്റ്റിൽ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. പകരം ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവർക്കാണ് അവസരം നൽകിയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും മാറ്റിക്കൂടേയെന്ന സഹീർ ഖാന്റെ ചോദ്യം.

‘ബാറ്റിങ് നിരയിൽ ഒരേയൊരു മാറ്റം മാത്രമാണ് കണ്ടത്. ബോളർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ജോലിഭാരം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മത്സരത്തിനു മുൻപ് സാഹചര്യങ്ങളും കളിക്കാരുടെ ഫോമും നോക്കിയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പരമ്പര നഷ്ടപ്പെടുത്താനാകില്ല. അക്കാര്യം മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടാകണം ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബോളർമാരെ പുറത്തിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും ഈ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പുറത്തിരുത്തിക്കൂടാ?’ – സഹീർ ഖാൻ ചോദിച്ചു.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന ബോളർമാരായ മുഹമ്മദ് ഷമി, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എന്നിവരെ ഓവലിൽ ഇന്ത്യ കളിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പകരമെത്തിയ ഉമേഷ് യാദവും ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറും ഇവരുടെ അസാന്നിധ്യം അറിയിച്ചതുമില്ല. പ്രധാന താരങ്ങൾ പോയാലും അത് ടീമിനെ ബാധിക്കാത്തത്ര കരുത്തുറ്റതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പകരക്കാരുടെ നിരയെന്ന് സഹീർ ഖാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ ടീം പ്രതിഭയുടെ കാര്യത്തിൽ മുമ്പൻമാരാണ്. പ്രതിഭാധനരായ താരങ്ങളുടെ കരുത്തിലാണ് അനുദിനം ഈ ടീം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത്. ടീമിലെ പകരക്കാരുടെ നിരയും എത്രയോ കരുത്തുറ്റതാണ്. ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതാമാർക്കും വളരെ ഉയരത്തിൽത്തന്നെ’ – സഹീർ പറഞ്ഞു.

English Summary: If bowlers can be changed, then why not batsmen?: Zaheer Khan