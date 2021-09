സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനു കോവിഡ്; ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് ഉറപ്പില്ല: ഗാംഗുലി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ടീം ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, നാളെ തുടങ്ങാനിരുന്ന ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യം ഉറപ്പില്ലെന്നു ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. ‘ മത്സരം നടക്കുമോ എന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. കളി നടക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം’– സൗരവ് ഗാംഗുലി കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാഫലം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെന്നു പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓവലിലെ നാലാം ടെസ്റ്റിനിടെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി, ശാസ്ത്രി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ പരിശീലക സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഭരത് അരുൺ, ആർ. ശ്രീധർ, നിതിൻ പട്ടേൽ എന്നിവരും നിലവിൽ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

5 മത്സര പരമ്പരയിൽ നിലവിൽ 2–1നു മുന്നിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിൽ സമനില നേടാനായാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. ട്രെന്റ്ബ്രിജിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലായപ്പോൾ ലോർഡ്സിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ 151 റൺസിനു ജയിച്ചു.

ഹെഡിങ്‌ലിയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഇന്നിങ്സിനും 76 റൺസിനുമാണു കീഴടക്കിയത്. എന്നാൽ ഓവലിലെ നാലാം െടസ്റ്റ് 157 റൺസിനു ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 2–1നു മുന്നിലെത്തിയത്.

English Summary: BCCI Chief Sourav Ganguly Says "Don't Know If Match Will Happen" As Physio Tests Positive Ahead Of 5th Test