ധോണിയുടെ വരവ് കൊള്ളാം, ശാസ്ത്രിയുമായി അടിയാകുമോ? സംശയിച്ച് ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മെന്ററായി മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ നിയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ (ബിസിസിഐ) നീക്കത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് സുനിൽ ഗാവസ്കർ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു വാർത്തയാണ് ധോണിയുടെ വരവെന്ന് ഗാവസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ രവി ശാസ്ത്രിയുള്ളതിനാൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമോയെന്ന ആശങ്കയും ഗാവസ്കർ പങ്കുവച്ചു. ഇരുവർക്കും സഹകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അദ്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നും ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു കീഴിലാണ് ഇന്ത്യ 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പും അതിനും നാലു വർഷം മുൻപ് പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും ജയിച്ചത്. ധോണിയുടെ മെന്ററായുള്ള വരവ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വളരെയധികം ഉപകരിക്കുമെന്ന് തീർച്ച’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു. 2004ൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കൺസൾട്ടന്റായി നിയമിച്ചത് ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രത്യേക കൺസൾട്ടന്റായി നിയമിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ജോൺ റൈറ്റിന് ചില ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റിന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ കയ്യടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ പക്ഷേ അത്ര പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. ധോണിക്ക് പരിശീലകനാകാൻ അത്ര താൽപര്യമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രിക്കുതന്നെ അറിയാം. രവി ശാസ്ത്രി – മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി കൂട്ടുകെട്ട് വിജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഗുണം കിട്ടും’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘പക്ഷേ, അതിൽത്തന്നെ ഒരു അപകടം കൂടിയുണ്ട്. ടീം സിലക്ഷനിലും ടീം സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ അത് ടീമിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പക്ഷേ, ധോണിയെ മെന്ററായി നിയോഗിച്ചതുതന്നെ ടീമിന് വലിയൊരു ഊർജം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. കാരണം, ധോണിയുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ സർവ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധോണിക്ക് പരിജ്ഞാനവുമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ധോണിയോളം അപകടകാരിയായ സൂപ്പർതാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല’ – ഗാവസ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ധോണിയുടെ വരവ് തീർച്ചയായും ടീമിന് ഉത്തേജനമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതേസമയം, ധോണിയും ശാസ്ത്രിയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെയെന്നു ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇരുവർക്കും സഹകരിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അതിലും നല്ലൊരു വാർത്തയില്ല’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന് കളത്തിലിറങ്ങാൻ അവസരം ലഭിക്കുമോയെന്ന് ഗാവസ്കർ സന്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

‘അശ്വിൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് നല്ല വാർത്ത തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, കളത്തിലിറങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമോയെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും. അദ്ദേഹത്തെ 15 അംഗ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായും നന്നായി. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നത് മറക്കരുത്. പക്ഷേ, ഇതുവരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചതുതന്നെ അശ്വിന് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടീമിലുണ്ടായിട്ടും കളിക്കാൻ ഇറക്കാത്തതിന്റെ വിഷമം മാറ്റാനായിരിക്കും ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം നൽകിയത്. കളിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ട വിഷയമാണ്’ – ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

English Summary: MS Dhoni's appointment good news for India, just hope there won't be clashes with Ravi Shastri: Sunil Gavaskar