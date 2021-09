ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ്; അഞ്ചാം ടെസ്റ്റ് മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം നടക്കും

മാഞ്ചസ്റ്റർ∙ അഞ്ചാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്. ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് നടക്കുമോയെന്ന് ആശങ്കയുയർന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പരിശീലനം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താരങ്ങളുടെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാവരും നെഗറ്റീവായ സ്ഥിതിക്ക് മത്സരം മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (ഇസിബി) അറിയിച്ചു. ഓവലിലെ നാലാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യൻ കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു. പിന്നാലെ ശാസ്ത്രിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ പരിശീലക സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഭരത് അരുൺ, ആർ. ശ്രീധർ, നിതിൻ പട്ടേൽ എന്നിവർ ക്വാറന്റീനിൽ പോകുകയും ചെയ്തു.

അഞ്ച് മത്സര പരമ്പരയിൽ നിലവിൽ 2–1നു മുന്നിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ അഞ്ചാം ടെസ്റ്റിൽ സമനില നേടാനായാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. ട്രെന്റ്ബ്രിജിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയിലായപ്പോൾ ലോർഡ്സിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ 151 റൺസിനു ജയിച്ചു. ഹെഡിങ്‌ലിയിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഇന്നിങ്സിനും 76 റൺസിനുമാണു കീഴടക്കിയത്. എന്നാൽ ഓവലിലെ നാലാം െടസ്റ്റ് 157 റൺസിനു ജയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പരയിൽ 2–1നു മുന്നിലെത്തിയത്.

English Summary: England vs India: Manchester Test To Go Ahead After Indian Players Test Negative For COVID-19