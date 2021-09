ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് പുതുവേഷത്തിൽ ധോണി; ശാസ്ത്രിക്കുശേഷം സ്ഥിരം കോച്ച്?

ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയറിയാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആരാധകരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ച് ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമാണ്; തന്ത്രങ്ങളുടെ ആശാനായ മുൻ നായകൻ എം.എസ്.ധോണി. പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്കു നേടിത്തന്ന, 6 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ധോണിയെ വിരമിച്ചതിനു ശേഷവും കൂടെനിർത്താനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.

നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ പിഴയ്ക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ച മുൻ നായകന്റെ പുതിയ വേഷത്തിലുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ആരാധകർക്കു നൽകുന്ന സന്ദേശമിതാണ്; ഈ ടീം മൈതാനത്തു മാത്രമല്ല, മനസ്സിലും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയും.

നിലവിലെ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ അവസാന ടൂർണമെന്റാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ്. സീനിയർ ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകാനില്ലെന്നു രാഹുൽ ദ്രാവിഡും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിലാണു ലോകകപ്പ് പോലെ സുപ്രധാന ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ടീം മെന്ററായി ധോണിയെ തിരികെ വിളിക്കുന്നത്. ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലക വേഷത്തിൽ ധോണിയെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

ഈ മാസം യുഎഇയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഐപിഎലിൽ ചെന്നൈ ടീം ക്യാപ്റ്റായി ധോണി പങ്കെടുക്കും. ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ‌ ടീമംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഓരോ താരത്തിന്റെയും പ്രകടനം വിലയിരുത്തി ലോകകപ്പിനൊരുക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണു ധോണിക്കു മുൻപിലുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ 4 ടെസ്റ്റിലും ടീമിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്പിന്നർ ആർ.അശ്വിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിലെ മറ്റൊരു സർപ്രൈസ്. 2017 ജൂലൈക്കുശേഷം വൈറ്റ്ബോളിൽ‌ ഒരു രാജ്യാന്തര മത്സരംപോലും കളിക്കാത്ത അശ്വിന്റെ വരവ് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. എന്നാൽ ഐപിഎലിലൂടെ ഉഴുതുമറിച്ചിടുന്ന യുഎഇയിലെ പിച്ചുകൾ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ സ്പിന്നർമാർക്കു വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാകുമെന്നാണു ബിസിസിഐ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. 5 സ്പിന്നർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനു കാരണമിതാണ്. വാഷിങ്ടൻ‌ സുന്ദറിനു പരുക്കേറ്റത് ഓഫ് സ്പിന്നറെന്ന നിലയിൽ ടീമിലിടം പിടിക്കാൻ അശ്വിനെ സഹായിച്ചു.

English Summary: How BCCI brought in MS Dhoni as mentor for Team India in T20 World Cup