ഏകദിനത്തിൽ ഓവറിൽ 6 സിക്സർ; താരമായി യുഎസിന്റെ മൽഹോത്ര- വിഡിയോ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിക്കെതിരായ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ സിക്സർ റെക്കോർഡിട്ട് യുഎസ് താരം ജസ്കരൺ മൽഹോത്ര. അവസാന ഓവറിൽ പാപ്പുവ ബോളർ ഗൗഡി ടോകയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ജസ്കരന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഹെർഷൽ ഗിബ്സിനുശേഷം ഏകദിനത്തിൽ ഒരോവറിൽ 6 സിക്സടിക്കുന്ന ആദ്യ താരമാണു ജസ്കരൺ. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുവരാജ് സിങ്ങും (ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 2007ൽ), വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ കയ്റൻ പൊള്ളാർഡും (2021ൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ) സമാനമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത യുഎസ് ടീം, 16 സിക്സും 4 ഫോറും പറത്തി 173 റൺസ് നേടിയ ജസ്കരന്റെ മികവിൽ 273 റൺസെടുത്തു. ചണ്ഡിഗഡിൽ ജനിച്ച മുപ്പത്തൊന്നുകാരനായ ജസ്കരൺ യുഎസിനായി ഏകദിനത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമാണ്. പാപ്പുവ ന്യൂഗിനി 37.1 ഓവറിൽ 137 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായതോടെ യുഎസിന്റെ വിജയം 134 റൺസിന്. യുഎസിനായി പൊക്കാന, ഡാമിയൻ റേവു, ചാഡ് സോപർ എന്നിവർ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.



