രഹാനെയെ പുറത്താക്കരുത്; നാട്ടിൽ ഒരിക്കൽകൂടി അവസരം നൽകണം: സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിൻക്യ രഹാനെയെ ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ്. പരമ്പരയിലെ 4 മത്സരങ്ങളിൽ 15.57 ശരാശരിയിൽ 109 റൺസ് മാത്രം നേടിയ രഹാനെയുടെ പ്രകടനത്തിനെതിരെ ആരാധകർ വ്യാപക വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണു സേവാഗിന്റെ പ്രതികരണം.

‘വിദേശ പരമ്പരകളിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽക്കൂടി ഒരു അവസരം ലഭിക്കണം. കാരണം എന്തെന്നാൽ 4 വർഷത്തിനെടെയാകും ഒരു വിദേശത്ത് ഒരു പരമ്പര കളിക്കുക. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുവർഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു പരമ്പര എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. വിദേശ പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പുറമേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിലും നിറം മങ്ങിയാൽ താരത്തിന്റെ ഫോം മോശമാണെന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കാം’– സേവാഗ് പറഞ്ഞു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾക്കു പോലും റൺ വരൾച്ച ഉണ്ടാകാമെന്നും സേവാഗ് സൂചിപ്പിച്ചു.‘ 8, അല്ലെങ്കിൽ 9 കളികളിൽവരെ ഒരു അർധ സെഞ്ചുറി പോലും നേടാനാകാതെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ ലോകോത്തര താരങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ ഫോമിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്നതും കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 1200–1500 റൺസ് വരെ നേടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കരിയറിലെ മോശം ഘട്ടത്തിലൂടെ എല്ലാ താരങ്ങളും കടന്നുപോകും.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ, രഹാനെയ്ക്കു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയിൽക്കൂടി അവസരം നൽകണമെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. അതിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ താങ്കളുടെ സേവനങ്ങൾക്കു വളരെ നന്ദി എന്നു രഹാനെയോടു പറയാം’– സേവാഗിന്റെ വാക്കുകൾ.

കരിയറിൽ ആദ്യമായല്ല രഹാനെ ഫോം ഔട്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 49 ടെസ്റ്റിൽ 33.07 ശരാശരിയിൽ 2547 റൺസ് മാത്രമാണു രഹാനെയ്ക്കു നേടാനായത്.

