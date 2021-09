നാലാം ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത് കോച്ചും സ്റ്റാഫും ഇല്ലാതെ; ഇന്ത്യയെ കുറ്റം പറയാനാകില്ല: ഇൻസമാം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ഭീതിയെത്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 5–ാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം ഉചിതമായിരുന്നെന്ന് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ നായകൻ ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖ്. ഇന്ത്യ 2–1നു മുന്നിട്ടുനിന്ന പരമ്പരയുടെ ആവേശകമായ ക്ലൈമാക്സിനായി കാത്തിരുന്ന ആരാധകർ നിരാശരായെങ്കിലും മത്സരം കളിക്കാൻ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചതിനു താരങ്ങളെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാനാകില്ലെന്നു യൂ ട്യൂബ് ചാനലിയൂടെ ഇൻസമാം പ്രതികരിച്ചു.

‘കോവിഡ‍് ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ– ഇംഗ്ലണ്ട് 5–ാം ടെസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നതു നിരാശാജനകമാണ്. എന്നാൽ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ കോച്ചിന്റെയോ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെയോ സേവനം കൂടാതെയാണ് ഇന്ത്യ ഓവലിലെ 4–ാം ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത്. പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ത്യ പുറത്തെടുത്തതും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം പരിശീലിച്ചിരുന്ന ടീം ഫിസിയോ കൂടി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുകയാണ്.

താരങ്ങളോടൊപ്പം ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിടുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണു ഫിസിയോ. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ്. എന്നാൽ 2–3 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുക. സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ സേവനം ഇല്ലാതെ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുക എന്നതു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. താരങ്ങൾക്കു പരുക്കേൽക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ ഫിസിയോയുടെ സേവനം കൂടിയേ തീരൂ. താരങ്ങൾ ഫിറ്റ് ആയിട്ടും ഇന്ത്യ എന്തിനു മത്സരത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി എന്ന് ഓർത്തു തലപുകയ്ക്കുകയായിരിക്കും ആരാധകർ. എന്നാൽ താരങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണു ടീം ഫിസിയോയും പരിശീലകരും എന്നതു മറന്നു പോകരുത്.

ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ കളി കഴിയുമ്പോഴാണു ടീം ഫിസിയോയുടെ ജോലി തുടങ്ങുന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ വരും ദിവസങ്ങളിലേക്കു താരങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ജോലി ഫിസിയോയുടേതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും താരങ്ങൾ മത്സരത്തിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങിയതു തെറ്റാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാകില്ല’– ഇൻസമാം പറഞ്ഞു.

English Summary: They were playing fourth the Test without their coach and support staff