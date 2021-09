ട്വന്റി20: കോലിയും രോഹിത്തും ബോൾ ചെയണം; വേണ്ടത് ഓൾറൗണ്ടർമാരെ: കപിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രതിഭകൾക്കു പഞ്ഞമില്ലെങ്കിലും ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ടീം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കപിൽ ദേവ്.



ഓൾറൗണ്ടർമാർ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ക്രുനാൽ പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളാണു മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നാൽ അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ടീമിനു ബാറ്റുകൊണ്ടും പന്തുകൊണ്ടും സംഭാവന നൽകാൻ പോന്നവരായി ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഇവരിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്കു മാത്രമേ ട്വന്റി20യിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടം നേടാനാകൂ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ടറായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന കപിൽ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

‘ഏതൊരു ക്യാപ്റ്റനും ഓൾറൗണ്ടർമാർമാർ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്. അതു ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടറാണെങ്കിലും ശരി, ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറാണെങ്കിലും ശരി. ഹാർദിക് ഒരു ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടറാണ്. ഞാൻ ഒരു ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറായിരുന്നു. ട്വന്റി20യിൽ ഇതുപോലെ 2 ഓൾറൗണ്ടർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അതു ടീമിനു കാര്യമായി ഗുണം ചെയ്യും. ടീം ഘടന കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ളതാകും.

ടീമിനായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള 2 താരങ്ങളെയാണു നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ടീമിലുള്ളത് ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിഷമിച്ചുപോകും. അതുകൊണ്ട്, ടീമിൽ 2 ഓൾറൗണ്ടർമാർ അത്യാവശ്യമാണെന്നു ഞാൻ പറയും. കുറച്ച് ഓവറുകൾ എറിയാൻ പന്ത് ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായിരുന്നു സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും സൗരവ് ഗാംഗുലിയും. പക്ഷേ വിരാട് കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും പോലുള്ള താരങ്ങൾ ബോൾ ചെയ്യാറേയില്ല. ഇതു ട്വന്റി20യിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പമാക്കും. അതുകൊണ്ട് ബോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും കുറച്ച് ഓവറുകൾ എറിയാൻ ശ്രമിക്കണം.

രോഹിത്തിനെപ്പോലെയും കോലിയെപ്പോലെയും ബാറ്റു ചെയ്യുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ താരങ്ങൾ മാത്രം ടീമിലുണ്ടായാൽ പോര. രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെയും രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെയും നിലവാരത്തിലുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ഓൾറൗണ്ടർമാർ കൂടി ടീമിലുണ്ടാകുകയും അവർ പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെ സ്ഥാനത്തിനായി പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ മത്സരത്തിലും ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിനെത്തന്നെ നമുക്ക് ഇറക്കാനാകും’– കപിൽ ദേവിന്റെ വാക്കുകൾ.

