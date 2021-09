‘ധോണിയും കോലിയും 2 ചിന്താഗതിക്കാർ; ഉപദേശകൻ എന്തിനെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഉപദേശകനായി മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയെ നിയമിച്ചതിന്റെ ആവശ്യകത ചോദ്യം ചെയ്ത് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം അജയ് ജഡേജ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീം പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെയാണു ധോണിയെ ടീം ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിച്ച കാര്യം ബിസിസിഐ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തെന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ടിവി ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ അജയ് ജഡേജ പറഞ്ഞു.

‘ധോണിയെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്താണ് എന്നാണു കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ധോണിയെക്കു റിച്ചോ, ധോണിയുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടു ടീമിന് എത്രമാത്രം ഉപകാരം ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടെസ്റ്റിൽ അജിൻക്യ രഹാനെയ്ക്കു മുൻപു രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചു പോലെ തോന്നുന്നു’– അജയ് ജഡേജ പറഞ്ഞു. ടീം നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിനു മുൻപു വിരാട് കോലിയെ ധോണി പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തതായും ജഡേജ പറഞ്ഞു.

‘ധോണിയുടെ ഏറ്റവും കടുത്ത ആരാധകരിൽ ഒരാളാണു ഞാനും. സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിനു മുൻപു മറ്റൊരു ക്യാപ്റ്റനെ വാർത്തെടുത്ത ഏക ക്യാപ്റ്റനാണു ധോണി. എന്നാൽ ധോണി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിരാട് കോലി ടീമിനെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിച്ചു.

പുതിയ പരിശീലകൻ ചുമതലയേറ്റതോടെ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കുയർന്നു. നേരം ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോൾ ഇതിനു പുറമേ ഒരു ഉപദേശകനെ നിയമിക്കാൻ തക്കതായി എന്താണ് ഇതിനിടെ ഉണ്ടായത്? ഇക്കാര്യമാണ് എന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

2 തരത്തിലാണു ധോണിയുയെും കോലിയുടെയും സമീപനം. കൂടുതൽ സ്പിന്നർമാരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണു ധോണി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. നാലു പേസർമാരെ ഒരിക്കൽപ്പോലും ധോണി കളിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ധോണിയുടെയും കോലിയുടെയും ചിന്താഗതിയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായേ ധോണിയുടെ നിയമനത്തെ കാണാനാകൂ’– അജയ് ജഡേജ പറഞ്ഞു.

