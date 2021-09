ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിങ് നിര ഇതല്ല; പന്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാകും: വോൺ

മെൽബൺ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നിലവിലെ ബാറ്റിങ് നിര ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റതാണെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പിൻ ഇതിഹാസം ഷെയ്ൻ വോൺ.



വീരേന്ദർ സേവാഗ്, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്കെതിരെയാണു താൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നത്. അന്നത്തെ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ അടുത്തുപോലുമെത്തുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ ബാറ്റിങ് നിരയെന്നു വോൺ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടീമായി കോലിപ്പട വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിരാട് കോലിക്കു കീഴിലുള്ള ടീം ഇന്ത്യ ബോളിങ് കരുത്തിൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു സമീപ നാളുകളിൽ ആരാധകർ കാണുന്നത്. അതേ സമയം ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രതിസന്ധിയായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. 2020നു ശേഷമുള്ള ടെസ്റ്റുകളിൽ 25.40 ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി. വിൻഡീസ് മാത്രമാണു ഇതിനെക്കാൾ മോശം ബാറ്റിങ് ശരാശരിയുള്ള പ്രമുഖ ടീം.

‘ദ്രാവിഡ്, ഗാംഗുലി, ലക്ഷ്മൺ, തെൻഡുൽക്കർ, സേവാഗ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ബാറ്റിങ് നിരയുടെ അടുത്തു പോലും എത്തില്ല നിലവിലെ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര. കോലി എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരില്‍ ഒരാൾ തന്നെ. എന്നാൽ ബാറ്റിങ് നിരയ്ക്ക് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആഴവും കരുത്തുമില്ല’ – സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലിനോടു വോൺ പറഞ്ഞു.

‘വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ എന്നിവർ പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത മികവിന് ഉടമകളാണ്. അതോടൊപ്പം ഋഷഭ് പന്ത് വരും നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ താരമായി ഉയർന്നു വരും എന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടേറെ ടൂർണമെന്റുകൾ ബോളിങ് കരുത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ജയിക്കുന്നത്’– വോൺ പറഞ്ഞു.

