ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം കോലി ഒഴിയും; രോഹിത് ക്യാപ്റ്റനാകും: റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോലി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും രോഹിത് ശർമ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചേക്കുമെന്നു ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകി.



ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിലവിൽ വിരാട് കോലിയാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായക സ്ഥാനത്തു തിളക്കമാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന രോഹിത് ശർമ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കണമെന്നു മുൻ താരങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ നേരത്തേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒക്ടോബറിൽ തുടങ്ങുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ഇതു യാഥാർഥ്യമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണു തെളിയുന്നത്. ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാകും കോലി നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുക. ‘ഇക്കാര്യത്തിൽ കോലി തന്നെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പഴയ ഫോം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നുമാണു കോലി പറയുന്നത്’– ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

32കാരനായ കോലി 95 ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 65 മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചപ്പോൾ 27 എണ്ണം തോറ്റു. 70.43 ആണു വിജയ ശതമാനം. കോലിക്കു കീഴിൽ 45 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചത്. 27 എണ്ണം ജയിച്ചപ്പോൾ 14 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ തോറ്റത്.

