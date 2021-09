ക്രിക്കറ്റ് കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിപ്പൂരി വിൽപ്പനക്കാരൻ: ജാക്സൺ

ദുബായ്∙ ക്രിക്കറ്റ് താരമാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വഴിയരികിൽ പാനിപ്പൂരി വിറ്റു നടക്കുന്ന ആളാകുമായിരുന്നുവെന്ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് താരമായ ഷെൽഡൻ ജാക്സൺ. ക്രിക്കറ്റ് താരമായ ശേഷവും 2011ൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായും ജാക്സൺ വെളിപ്പെടുത്തി. അന്ന് ബാങ്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിലും, ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഒരു വർഷം കൂടി ക്രിക്കറ്റ് തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായി നടത്തിയ വിഡിയോ സംഭാഷണത്തിലാണ് 34കാരനായ ജാക്സൺ തന്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്.

‘25–ാം വയസ്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഒരു മത്സരം പോലും കളിക്കാതെ അഞ്ച് വർഷത്തോളമാണ് ഞാൻ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നത്. അന്ന് എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ സമ്പത്ത് ഷായാണ്, ഇത്രകാലം കഷ്ടമപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി ക്രിക്കറ്റിനായി നൽകാൻ എന്നെ ഉപദേശിച്ചത്. എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു’ – ജാക്സൺ അനുസ്മരിച്ചു.

അന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ക്രിക്കറ്റിൽ തുടർന്ന ജാക്സന്റെ കരിയറിൽ, ആ വർഷം വളരെ നിർണായകമായി മാറി. ‘ആ വർഷം രാജ്യത്തെ ഒട്ടേറെ ക്രിക്കറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ ഞാൻ തകർത്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമായി ഞാൻ മാറി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ആ വർഷം കരിയറിൽ സ്വന്തമാക്കി. ആ വർഷം നാലു സെഞ്ചുറി നേടി. അതിൽ മൂന്നും തുടർച്ചയായ മത്സരങ്ങളിലായിരുന്നു’ – ജാക്സൺ പറഞ്ഞു.

‘അവിടെനിന്നാണ് എന്റെ കരിയർ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ അത് ക്രിക്കറ്റിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്ന് അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കാരണം മറ്റൊരു ജോലിയും എനിക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ക്രിക്കറ്റ് എന്നോട് കനിവു കാട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വഴിയരികിൽ പാനിപ്പൂരി വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാകുമായിരുന്നു’ – ജാക്സൻ പറഞ്ഞു.

സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയതു മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന താരമാണ് ജാക്സൺ. 50നു മുകളിൽ ശരാശരിയിൽ 5000ൽ അധികം റൺസ് ജാക്സൺ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി20യിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന താരമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെതിരെ 50 പന്തിൽനിന്ന് 106 റൺസടിച്ചിരുന്നു.

അന്നും ഇന്നും തന്റെ മാതൃക ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറായിരുന്ന ഗൗതം ഗംഭീറാണെന്നും ജാക്സൻ വെളിപ്പെടുത്തി. 2013ൽ കൊൽക്കത്ത ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഗൗതം ഗംഭീറായിരുന്നു നായകൻ.

‘ഒരിക്കൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ ഗംഭീറും ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഡൽഹിയുടെ മികച്ച ബോളർമാരെ നേരിട്ട് ഞാൻ അർധസെഞ്ചുറി നേടി. അന്ന് മത്സരശേഷം ഞാൻ ഗംഭീറിനെ സമീപിച്ച് എന്റെ കളിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. ‘നീ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, ഈ വർഷം ഞാൻ നിന്നെ ഐപിഎലിൽ കൊൽക്കത്ത ടീമിലെത്തിക്കും’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് തിരികെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും നടക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മനസ്സിലെ ചിന്ത’ – ജാക്സൻ പറഞ്ഞു.

‘പിന്നീട് ഐപിഎൽ ലേലം ആരംഭിച്ച ആദ്യ റൗണ്ടിൽ എന്നെ വാങ്ങാന്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നാലെ കൊൽക്കത്ത മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളിലാരോ വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു: പേടിക്കേണ്ട, താങ്കളെക്കുറിച്ച് ഗംഭീർ ഭായ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ താങ്കൾക്കായി ശ്രമിക്കും. പിന്നാലെ ഞാൻ കൊൽക്കത്ത ടീമിന്റെ ഭാഗമായി’ – ജാക്സൻ വിശദീകരിച്ചു.

‘അന്ന് ഐപിഎലിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും എനിക്കു നൽകിയ ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. കാരണം, ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ ഞാൻ റൺസ് വാരിക്കൂട്ടുമ്പോഴും ആരും എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം സമ്മാനിക്കാനും എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. ആ വർഷങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ഏറ്റവും മികച്ചവർക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് മാർഗദർശിയായി എനിക്കു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ഗംഭീറാണ്. അത് ഇന്നും അതേപടി തുടരുന്നു’ – ജാക്സൺ പറഞ്ഞു.

English Summary: If cricket wasn't kind to me, I would have been selling Panipuri on roads: Sheldon Jackson