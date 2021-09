ഐപിഎലിന് കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം; ഇനി ഗാലറിയിൽ കാണാം!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ 3 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്കു സന്തോഷ വാർത്ത. സീസണിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ യുഎഇയിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കാണികൾക്കു ഭാഗികമായി പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നു മുതൽ ഐപിഎൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാം.

ഞായറാഴ്ച ദുബായിൽ നടക്കുന്ന മുംബൈ – ചെന്നൈ മത്സരത്തോടെയാണ് ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിലെ മത്സരങ്ങൾ യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. സീസണിലെ അവശേഷിക്കുന്ന 31 മത്സരങ്ങൾക്കാണു യുഎഇയിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നത്. ദുബായ്, ഷാർജ, അബുദാബി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണു മത്സരങ്ങൾ.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും യുഎഇ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചാണു മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയെന്നു ബിസിസിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കു മാത്രമേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ഐപിഎൽ ഗാലറികൾ ആരാധകർക്കായി തുറക്കുന്നത്.



