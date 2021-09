ഐപിഎലിനിടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല: സഞ്ജു

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മലയാളികൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ച താരങ്ങളിലൊരാളാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. സിലക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 15 അംഗ ടീമിലോ റിസർവ് സംഘത്തിലോ ഇടംപിടിക്കാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ സഞ്ജുവിനായില്ല. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ചയാണ് സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനിടെ‌, ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇതാദ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് സഞ്ജു. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി നിലവിൽ യുഎഇയിലാണ് താരം.

പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവച്ച്, അടുത്തയാഴ്ച യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ നായകനും സഞ്ജു തന്നെ. യുഎഇയിൽ വച്ച് ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരം ലഭിക്കാതെ പോയതിനെക്കുറിച്ച് സഞ്ജു പ്രതികരിച്ചത്.

‘ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധവും വ്യക്തവുമായിരിക്കണം. ടീമിനൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ മനസ് ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഐപിഎൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീമിലേക്കുള്ള വിളിയോ അവഗണനയോ ഒന്നും വിഷയമാകില്ല’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കാനുള്ള കടുത്ത മത്സരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം താരങ്ങളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യും. പിന്നെ സ്വന്തം കളിയെ വിലയിരുത്തും. ലോകകപ്പായാലും മറ്റേതൊരു ടൂർണമെന്റായാലും ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ചാംപ്യൻമാരാക്കാം എന്നതായിരിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘ഒരു കാര്യം പറയാം. ഐപിഎലിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്തും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ രീതിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇടം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആളുകൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ടോ, എങ്കിൽ അവസരം താനേ വരും’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘ലോകത്തുതന്നെ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ കാണുന്ന ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഐപിഎൽ. അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ആളുകൾ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. മോശം കാര്യങ്ങളും പറയും. അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് കരുതുന്നയാളാണ് ഞാൻ’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

‘ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടേറെപ്പേർ അവസരം കാത്ത് പുറത്തുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നുപോകുന്നതും. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിജയത്തിനു കാരണവും അതുതന്നെ’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

24–ാം വയസ്സിൽത്തന്നെ വിവാഹിതനായതിനെക്കുറിച്ചും സഞ്ജു മനസ്സു തുറന്നു:

‘ഞങ്ങൾക്ക് 19 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വനിതാ സുഹൃത്തുമായി പുറത്തു കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയല്ല. അവൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ പ്രണയം വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വിവാഹം നടന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോഴും ഈ ബന്ധം ആസ്വദിക്കുന്നു. വിവാഹം വ്യക്തിപരമായി എന്നിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. കുറച്ചുകൂടി നേരത്തേ വിവാഹം കഴിക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വിവാഹത്തോടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അച്ചടക്കവും ഉത്തരവാദിത്തവും വന്നു’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

ലോകകപ്പ് ടീമിൽ അംഗത്വമില്ലെങ്കിലും സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ വളരെ സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചതുമാണ്’ – സഞ്ജു പറഞ്ഞു.

