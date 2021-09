ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപേ ഞെട്ടിച്ച് കോലി; ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് വിരാട് കോലി. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സുദീർഘമായ കുറിപ്പിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി കോലി വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ബാറ്റ്സ്മാനായി തുടരുമെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ നായകനായി കോലി തുടരും. മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി 2017ലാണ് കോലി ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. കോലിക്കു പകരം രോഹിത് ശർമ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കോലി ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുശേഷം രോഹിത് ശർമ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതിന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വിരാട് കോലി തന്നെ ക്യാപ്റ്റ‌ൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി അറിയിച്ചത്. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ കോലി ഇന്ത്യയെ 45 മത്സരങ്ങളിൽ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 29 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോൾ 14 മത്സരങ്ങൾ തോറ്റു. രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ഫലമില്ലാതെ പോയി.

2017ൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് വിരാട് കോലി തൽസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത്. വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളിൽ കോലിക്കു കീഴിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലൊന്നും ടീമിന് കിരീടം സമ്മാനിക്കാൻ കോലിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ നായകനാണെങ്കിലും അവിടെയും ഇതുവരെ കിരീടം നേടാൻ കോലിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഐപിഎലിൽ 132 മത്സരങ്ങളിൽ കോലിക്കു കീഴിൽ ആർസിബി ജയിച്ചത് 62 മത്സരങ്ങൾ മാത്രം. 66 മത്സരങ്ങൾ തോറ്റു. നാലു മത്സരങ്ങൾ ഫലമില്ലാതെ അവസാനിച്ചു.



അതേസമയം, ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകനെന്ന നിലയിൽ മികച്ച റെക്കോർഡാണ് രോഹിത് ശർമയ്ക്കുള്ളത്. രോഹിത്തിനു കീഴിലാണ് 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഐപിഎൽ ജേതാക്കളായത്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ നായകനെന്ന നിലയിലും രോഹിത്തിന് മികച്ച റെക്കോർഡാണുള്ളത്. കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച 10 ഏകദിനങ്ങളിൽ എട്ടിലും വിജയം. ഇതിനു പുറമേ ഏഷ്യാകപ്പ് കിരീടവും ചൂടി. 18 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 15 വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ 2018ലെ നിദാഹാസ് ട്രോഫിയിലും ടീമിനെ ജേതാക്കളാക്കി.

കോലിയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ കഴിവിനൊത്ത് നയിക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകനായുള്ള യാത്രയിൽ എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിന്റെയും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും പരിശീലകരുടെയും ഈ ടീമിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രാർഥിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണ ഇല്ലാതെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല.

ജോലിഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നത് കരിയറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 8–9 വർഷമായി മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നിലയിലും 5–6 വർഷമായി ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും വലിയ ജോലിഭാരമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇനിയങ്ങോട്ട് ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാൻ ഞാൻ ജോലിഭാരം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സാധ്യമായതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി തുടർന്നും ചെയ്യും.

‘ശരിയാണ്, ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. നീണ്ട വിചിന്തനത്തിനും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. നേതൃസംഘത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ രവി ഭായിയോടും (മുഖ്യ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി) രോഹിത്തിനോടും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒക്ടോബറിൽ യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഞാൻ രാജിവയ്ക്കുകയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി, സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ എന്നിവർക്കൊപ്പം എല്ലാ സിലക്ടർമാരുമായും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെയും ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനേയും എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സേവിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടരും.

വിരാട് കോലി, ഒപ്പ്.



English Summary: Virat Kohli to step down as T20I captain after World Cup