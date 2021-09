ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് വിരാട് കോലി. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സുദീർഘമായ കുറിപ്പിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി കോലി വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, ട്വന്റി20 ടീമിൽ ബാറ്റ്സ്മാനായി തുടരുമെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി. ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളുടെ നായകനായി കോലി തുടരും.

English Summary: Virat Kohli to step down as T20I captain after World Cup