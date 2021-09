കോലി രാജിവച്ച സമയം ശരിയായില്ല: വിമർശനവുമായി പഠാൻ, ചോപ്ര, പ്രസാദ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് വിരാട് കോലിയുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെങ്കിലും, അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയം ശരിയായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരങ്ങളായ ആകാശ് ചോപ്ര, ഇർഫാൻ പഠാൻ, എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ രംഗത്ത്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കെ, അതിനുശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിസ്മയിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ടൂർണമെന്റിനു ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാനമൊഴിയാറുള്ളതെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന കാര്യം പരസ്യമാക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഉചിതമായ സമയത്താകാമായിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് കെട്ടടങ്ങുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും കൂടാതെ കോലിക്ക് ടീമിനെ ലോകകപ്പിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് ജയിച്ചശേഷമായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കയ്യടികളോടെ അതു സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇനിയിപ്പോൾ ലോകകപ്പ് ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. കാരണം, ജയവും തോൽവിയുമെല്ലാം ഈ കളിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നിട്ടും ടൂർണമെന്റിനു മുൻപേ കോലി ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐപിഎൽ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണം. ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുണ്ടാകില്ലെന്ന് അതിനു മുൻപേ കോലി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആ സമയം അത്ര ശരിയായില്ല. ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയണമോ എന്നുള്ളത് കോലിയുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്. അതിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ, രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച സമയമാണ് പ്രശ്നം’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോലി സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം ശരിയായില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ചീഫ് സിലക്ടറുമായിരുന്ന എം.എസ്.കെ. പ്രസാദും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപു തന്നെ കോലി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ബയോ ബബ്ളിലെ ജീവിതം കോലിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാണ്. ഒരു ബബ്ളിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിമാറിയുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹം മടുത്തു കാണും. എന്തായാലും അദ്ദേഹം മനസ്സു മടുത്താണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് തീർച്ച’ – പ്രസാദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സമാനമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇർഫാൻ പഠാനും പങ്കുവച്ചത്: ‘കോലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന സമയം ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. ഓരോ ടൂർണമെന്റുകൾക്കും ശേഷമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത്. നമ്മൾ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ജയിച്ചാൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ആകാംക്ഷ’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

‘ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളും ഐപിഎൽ കിരീടവും നേടാനാകാതെ പോയത് തീർച്ചയായും വിവിധ കോണുകളിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കോലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം നാം മറക്കരുത്. അവസാനം വരെ പൊരുതാൻ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ് കോലി. ക്യാപ്റ്റനായാലും ബാറ്റ്സ്മാനായാലും കോലിയുടെ മനോഭാവം അതുതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

