മുംബൈ∙ വിരാട് കോലി ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‌ലെ രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഭോഗ്‍ലെയുടെ പ്രതികരണം. ജോലിഭാരം പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ കോലി, ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ (ആർസിബി) നായകസ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് ഭോഗ്‍ലെ വ്യക്തമാക്കി.

‘കോലിയുടെ ആവേശം കടുത്തതായിരുന്നു. കോലി ആർസിബിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിശ്രമം നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ട്വന്റി20 ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിൽ കോലിയുടെ മറ്റൊരു കുതിച്ചുകയറ്റത്തിന്റെ ആരംഭമല്ല ഇതെന്ന് ആരുകണ്ടു’ – ഭോഗ്‍ലെ കുറിച്ചു.

ജോലിഭാരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ കോലിയുടെ നീക്കം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കുറവു മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിട്ട് ജോലിഭാരം എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ചില കോണുകളിൽനിന്ന് ഉയരുന്നത്. ജോലിഭാരമാണ് വിഷയമെങ്കിൽ ഐപിഎൽ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിയേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

