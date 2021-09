അലസത രോഹിത്തിന് വിനയാകുമോ? ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റനാകാൻ രാഹുൽ, പന്ത്, ബുമ്ര!

അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും വിരാമം, വിരാട് കോലി ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായക സ്ഥാനത്തു നിന്നു വരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പോടെ പടിയിറങ്ങുന്നു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി (ഓരോ ഫോർമാറ്റിനും ഓരോ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന രീതി) നടപ്പാക്കണമെന്ന് മുൻ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോലിയുടെ ഈ തീരുമാനം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പടിവാതിലിൽ നിൽക്കെ കോലിയുടെ തീരുമാനം ടൂർണമെന്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സമ്മർദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമോ എന്നും സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പര നേടിയ ഏക ക്യാപ്റ്റൻ, ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ട്വന്റി20യിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺസ് നേടിയ താരം (1502), ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയി‍ൽ ട്വന്റി20യിൽ ഏറ്റവുമധികം അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം (12) തുടങ്ങി ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകളുമായി കോലി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, പിൻഗാമിയായി ആരെത്തും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബിസിസിഐ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

∙ ഹിറ്റ്മാൻ അല്ലാതെ മറ്റാര്

നിലവിൽ ട്വന്റി20യിൽ ടീം ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ രോഹിത് ശർമയ്ക്കു തന്നെയാകും ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രഥമ പരിഗണന. കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ 19 മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച രോഹിത്, 15ലും വിജയിച്ചു (വിജയശതമാനം 78.94). ഐപിഎലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായി 5 തവണ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ക്യാപ്റ്റനാണ് രോഹിത്. ഐപിഎലിലെ പല നിർണായക മത്സരങ്ങളിലും രോഹിത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി മികവ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടതാണ്. സമീപകാല ബാറ്റിങ് ഫോം പരിഗണിച്ചാലും ക്യാപ്റ്റൻസി ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനാണ് രോഹിത്.

പണ്ടൊരു അഭിമുഖത്തിൽ വിരാട് കോലി പറഞ്ഞതുപോലെ, ‘ഞങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർ 19 ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന താരമാണു രോഹിത്. അന്നൊക്കെ എല്ലാവരും രോഹിത്തിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് രോഹിത്തിന് ഉള്ളതെന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഒരിക്കൽ രോഹിത് ശർമ നെറ്റ്സിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആ സംശയം മാറി. ഒരു പന്ത് കളിക്കാൻ മറ്റെല്ലാ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെക്കാളും ഒരു സെക്കൻഡ് രോഹിത്തിന് അധികം ലഭിക്കുന്നു. അത്ര അപാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിങ്.’

വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ.

സാക്ഷാൽ വിരാട് കോലിയെപ്പോലും ഞെട്ടിച്ച ഈ മികവ് തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ചോയിസായി രോഹിത്തിനെ മാറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രകണ്ട് കഴിവുള്ള രോഹിത് അത്രകണ്ട് അലസനാണെന്ന വസ്തുതയും മറന്നുകൂടാ.

‘ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും പ്രതിഭാധനനായ ക്രിക്കറ്റർ രോഹിത് ശർമയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. പക്ഷേ, പരിശീലനത്തിനു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും മറക്കുന്ന അലസനായ രോഹിത് ശർമയെയും എനിക്കറിയാം’ - മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുനിൽ ഗാവസ്കറുടെ വാക്കുകൾ. ഇതേ അലസതയാണ് രോഹിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി സിലക്ടർമാരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്.

∙ രോഹിത് അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ

രോഹിത് ശർമയെ തഴയാൻ സിലക്ടർമാർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നറുക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കെ.എൽ. രാഹുലിനാണ്. ഐപിഎലിൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെ നയിച്ചുള്ള പരിചയം രാഹുലിനുണ്ട്. നിലവിൽ ബാറ്റ്സ്മൻമാരുടെ ഐസിസി ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ വിരാട് കോലി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പത്തിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ താരമാണ് രാഹുൽ (6). കോലിക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അടുത്ത ബാറ്റിങ് സെൻസേഷൻ ആകുമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകർ പ്രവചിച്ച താരം. ഇങ്ങനെ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതുവരെ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും രാഹുലിന് അവകാശപ്പെടാനില്ല.

കെ.എൽ രാഹുൽ.

ഐപിഎലിൽ ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷം ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടീമിന്റെ പ്രകടനം പരിതാപകരമായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാഹുലിന് ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പിനോടുള്ള അഭിനിവേശം കാരണം സ്വാർഥതയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതാണ് ടീമിന്റെ തോൽവികൾക്കു കാരണം എന്നും വരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ബാറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി പറയാനായിരുന്നു രാഹുലിന് ഇഷ്ടം. രോഹിത് ശർമ എന്ന സീനിയർ താരം ടീമിൽ നിൽക്കെ, രാഹുലിനെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാ‍ൻ സിലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചാൽ ടീമിൽ വീണ്ടും ‘മൂപ്പിളമത്തർക്കം’ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നവരും കുറവല്ല.

∙ പന്തുണ്ട് പിന്നാലെ

ഇനി രോഹിത്തിനെയും രാഹുലിനെയും മാറ്റിനിർത്തി ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി നടത്താനാണ് സിലക്ടർമാർ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നറുക്ക് വീഴുക ഋഷഭ് പന്തിനായിരിക്കും. നിലവിൽ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും സ്ഥിരം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മാറിയ പന്ത്, ബാറ്റിങ്ങിലും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ അഭാവത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത പന്ത്, അയ്യർ തിരിച്ചുവന്നാലും ക്യാപ്റ്റനായിത്തന്നെ തുടരുമെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഋഷഭ് പന്ത്.

ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ എടുത്തുപറയത്തക്ക പ്രകടനമൊന്നും കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പന്തിന് ഇതുവരെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ എം.എസ്. ധോണിക്കു ശേഷം ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്യാപ്റ്റനായി വരുന്നത് ടീമിനു ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു ബിസിസിഐക്കു തോന്നിയാൽ പന്ത് തലപ്പത്തെത്തും. ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി (ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കണ്ണെത്താൻ സാധിക്കുന്ന) ലഭിക്കുന്നയാൾ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാണ്. അതോടൊപ്പം ബാറ്റ്സ്മാന്റെ നീക്കങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ബോളിങ്ങിലും ഫീൽഡിങ്ങിലും വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കീപ്പർക്ക് സാധിക്കും.

ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവുമധികം സഹായിച്ചതും ഈ കീപ്പർ പൊസിഷനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കീപ്പറെ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കപ്പിത്താനായി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ബിസിസിഐക്കു തോന്നിയേക്കാം. ബോർഡ് തലവൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പന്തിന്റെ കഴിവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്.

∙ എന്നാൽ പിന്നെ ബുമ്ര വരട്ടെ

എന്തുകൊണ്ട് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ട്വന്റി20യിൽ ക്യാപ്റ്റനാക്കിക്കൂടാ? ടീമിലെ സീനിയർ താരങ്ങളിൽ ഒരാൾ, ട്വന്റി20യിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ബോളർ തുടങ്ങി ടീമിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായ ബുമ്രയ്ക്കും ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. മുൻപ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്ക കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ ലസിത് മലിംഗയായിരുന്നു അവരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. തന്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റനായി വരുന്നതിൽ മലിംഗയ്ക്കും സന്തോഷം കാണും.

കപിൽ ദേവ്, അനിൽ കുംബ്ലെ തുടങ്ങി ബോളർമാരും ഓൾ റൗണ്ടർമാരും ക്യാപ്റ്റനായി വന്നിട്ടുള്ള ടീമിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ബോളറെ ക്യാപ്റ്റനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ ചിന്തിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാനാകില്ല. കളിയുടെ ഗതി നിർണയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബോളർ ക്യാപ്റ്റനായി വരുന്നത് ടീമംഗങ്ങൾക്കും ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നേക്കും.

∙ വാൽക്കഷണം

ക്യാപ്റ്റനായി ആരുതന്നെ വന്നാലും വിരാട് കോലി ഒഴിച്ചിടുന്ന സിംഹാസനം അലങ്കരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. ലോകകപ്പ് എന്ന വമ്പൻ ടൂർണമെന്റിനു ശേഷമേ ക്യാപ്റ്റൻ മാറുന്നുള്ളൂ എന്നോർത്ത് ആരാധകർക്ക് ആശ്വസിക്കാം. ബാറ്റിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായി ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്നു പടിയിറങ്ങുന്ന കോലിക്ക്, തന്റെ പ്രതാപകാലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാ‍ൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ ബിസിസിഐക്ക് വേണ്ടി കയ്യടിക്കാം.

English Summary: Who will Replace Virat Kohli as T20 Skipper for Team India After T20 World Cup?