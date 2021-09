‘ബുമ്രയെ ടെസ്റ്റ് കളിപ്പിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ?; കടിച്ചുതൂങ്ങി മുഷിപ്പിക്കാനില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ പരിശീലകന്റെ റോളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കൂടി സ്വന്തമാക്കിയാൽ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി മധുരം ഉണ്ടാകുമെന്നും രവി ശാസ്ത്രി. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രി, ഇംഗ്ലിഷ് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ ‘ദ് ഗാർഡിയ’നോടാണു നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാംതന്നെ നേടാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 5 വർഷം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2 തവണ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ നേടി, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു തവണയും.’ ശാസ്ത്രിക്കു കീഴിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്വന്റി20 പരമ്പരകളും ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

‘വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ തോൽപിക്കാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം കൂടി നേടാനായാൽ വിടവാങ്ങൽ അവിസ്മരണീയമാക്കാം. കൂടുതലായി ഒന്നുംതന്നെ നേടാനില്ല. പദവിയിൽ ദീർഘകാലം തുടർന്നു മുഷിപ്പിക്കരുത് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണു ഞാൻ.

ഒട്ടേറെ ലോകോത്തര താരങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമൊപ്പം ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള പടിയിറക്കത്തിൽ ദുഖമുണ്ട്. ഡ്രസിങ് റൂമിൽ ഒട്ടേറെ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലവാരം ഏറെ ഉയർത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരഫലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യം ബോധ്യമാകും. ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നാണ് എല്ലവരും കരുതിയിരുന്നത്. വൈറ്റ് ബോൾ ബോളറായാണു ബുമ്ര വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്.

പക്ഷേ പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ ചോദിച്ചു, വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ 20 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തും? വിൻഡീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾക്കെതിരെ ഒട്ടേറെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണു ഞാൻ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിയുന്ന 4 പേസർമാർ ടീമിന് അനിവാര്യമാണെന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണു 2018ലെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെ ഞാൻ ബുമ്രയെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്’– ശാസ്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ.

English Summary: "Achieved All I Wanted, Never Overstay Your Welcome": India Head Coach Ravi Shastri Gears Up For End Of Tenure