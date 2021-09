‘വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭേദം; ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പാക്കിസ്ഥാനോടു ചെയ്യാനില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ പരമ്പര റദ്ദാക്കി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡിന് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൂടുതൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ രംഗത്ത്. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ പിന്മാറ്റം അവിശ്വസനീയമാണെന്നു മുൻ പാക്ക് നായകൻ ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖ് പ്രതികരിച്ചു. പരമ്പരയ്ക്കായി ന്യൂസീലൻഡ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിലും ഭേദം എന്നു പാക്കിസഥാൻ മുൻ ഓപ്പണർ സൽമാൻ ബട്ട് പറഞ്ഞു.



റാവൽപിണ്ടിയിലെ ആദ്യ ഏകദിനം തുടങ്ങുന്നതിനു മിനിറ്റുകൾക്കു മുൻപു മാത്രമാണു മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങില്ലെന്നും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ പരമ്പരയിൽനിന്നു പിന്മാറുകയാണെന്നും ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ‘ന്യൂസീലൻഡ് ചെയ്തതിനു സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി പാക്കിസ്ഥാനോടു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ചെയ്യാനാകില്ല. അവർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതു പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തണമായിരുന്നു.

ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണു ന്യൂസീലൻഡിനായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. 2009ൽ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾക്കു നേരെ ഉണ്ടായ അക്രമത്തിനു ശേഷം, അതിഥി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാർക്കു നൽകുന്നതിനു സമാനമായ സുരക്ഷയാണു ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകൾക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ നൽകുന്നത്. വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) ഇടപെടണം. സുരക്ഷാ ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച് ന്യൂസീലൻഡിനു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവർ പുറത്തു വിടാത്തതെന്ത്? പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഐസിസിക്കു നൽകാമല്ലോ.

ന്യൂസീലൻഡിനോടു ‍ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിതന്നെ സംസാരിക്കുകയും ഉറപ്പുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സുരക്ഷാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപു ന്യൂസീലൻഡ് പറയുന്നു എന്തോ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ സുരക്ഷയിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. കിവീസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എങ്കിലും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരം ആയിരുന്നു. കിവീസിന്റെ വിശദീകരണം ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ല’– ഇൻസമാമിന്റെ വാക്കുകൾ.

വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു മുൻ പാക്ക് ഓപ്പണർ സൽമാൻ ബട്ട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘യാതൊരു വിധ തെളിവുകളും പുറത്തുവിടാൻ ന്യൂസീലൻഡിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോടോ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയോടോ സർക്കാരിനോടോ അവർ ഒരു കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള സുരക്ഷയാണു ന്യൂസീലൻഡിനു നൽകിയിരുന്നത്. തെറ്റായ കീഴ്‌വഴക്കത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണു കിവീസ് ഇപ്പോൾ. പരമ്പര സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ കൂടുതൽ ടീമുകൾ ഇനി തയാറാകും. ന്യൂസീലൻഡ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു വരാതിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലത്. ഞാൻ തമാശ പറയുകയല്ല.’

അതേ സമയം, വിഷയത്തിൽ ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാത്തതിനെതിരെ ആരാധകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. 2009ൽ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീം ബസ് ലാഹോറിൽവച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതു മുതല്‍ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനു തിരിച്ചടിയുടെ നാളുകളായിരുന്നു.

തുടർന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ നാട്ടിൽ പര്യടനത്തിന് എത്തിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും സർക്കാരും അക്ഷീണ പരിശ്രമം തന്നെയാണു നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ 2018ൽ വിൻഡീസ് പര്യടനത്തിന് എത്തിയതോടെയാണു പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയായത്. തുടർന്നു ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ്, സിംബാ‌ബ്‌വെ, ദക്ഷണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്തി.

18 വർഷത്തിനു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ പര്യടനമാണു കീവീസ് ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചത്. 16 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടും 23 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയും പാക്കിസ്ഥാനിൽ പര്യടനം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. കിവീസീന്റെ പിന്മാറ്റത്തോടെ ഈ പരമ്പരകൾ നടക്കുന്ന കാര്യവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി.

