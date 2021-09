കോലി ഒന്നു പറയും, ബിസിസിഐ മറ്റൊന്നും; ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത്: സന്ദീപ് പാട്ടീൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിരാട് കോലിയും ബിസിസിഐയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിൽ വിടവുണ്ടായതായി (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്) തോന്നുന്നെന്നു മുൻ ഇന്ത്യൻ സിലക്ടർ സന്ദീപ് പാട്ടീൽ. വർക്ക്‌ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നവംബറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു ശേഷം ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിലെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്നു വിരാട് കോലി സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ കോലിക്കു പകരം ചുമതല ഏറ്റെടുത്തേക്കും എന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.



‘വിരാട് കോലിയും ബിസിസിഐയും തമ്മിലുള്ള ആശയ വിനിമയത്തിൽ വലിയ വിടവുണ്ടായെന്നു കരുതുന്നു. കോലി ഒന്നു പറയുന്നു, ബിസിസിഐ മറ്റൊന്നും. ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടത് ഇതല്ല. ട്വന്റി20യിലെ നായക സ്ഥാനം ഒഴിയുക എന്നതു പൂർണമായും കോലിയുടെ തീരുമാനമാണ്. ഇതു ബിസിസിഐ അംഗീകരിക്കുകയാണു വേണ്ടത്’– 1983 ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന പാട്ടീൽ ദേശീയ മാധ്യമമായ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോടു പ്രതികരിച്ചു.

കോലിയുടെ പിൻഗാമിയാകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ രോഹിത് ശർമ ആയിരിക്കുമെന്നു 2012 മുതൽ 2016 വരെ ബിസിസിഐ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി തലവന്‍കൂടിയായിരുന്ന പാട്ടീൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനു മുതൽക്കൂട്ടാണു കോലി. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാനായ ക്യാപ്റ്റൻമാരിൽ ഒരാളാണു കോലി. ഭാവിയെ മുന്നിൽക്കണ്ടാണു കോലിയുടെ തീരുമാനം. ട്വന്റി20 ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ കാഴ്ചവച്ച അവിസ്മരണീയ പ്രകടനത്തിനു കോലിക്കു നന്ദി. കോലിക്ക് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനും അതിനു ശേഷവും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടാൻ കോലിക്കു കഴിയട്ടെ’– പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ആദ്യ ഐസിസി ട്രോഫി ലക്ഷ്യമിട്ടാകും ട്വന്റി20 ലോകപ്പിൽ കോലി ഇറങ്ങുക. പരമ്പരാഗത വൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഒക്ടോബർ 24നാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

