കഴിഞ്ഞ ഐപിഎലിൽ 8.5 കോടി വില ലഭിച്ച താരം; ഇത്തവണ നെറ്റ് ബോളർ!

ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റ് ഓഹരി വിപണി പോലെയാണെന്നു വെസ്റ്റിൻഡീസ് പേസ് ബോളർ ഷെൽഡൻ കോട്രലിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും; എത്ര ഉയരത്തിലേക്കും കുതിച്ചുയരാം, എതു നിമിഷവും കൂപ്പുകുത്താം. 2020 സീസണിൽ 8.5 കോടി രൂപയ്ക്കു കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് സ്വന്തമാക്കിയ കോട്രലിന്റെ ഈ സീസണിലെ ദൗത്യം മറ്റൊന്നാണ്.

ഐപിഎൽ ടീം ക്യാപിൽ പരിശീലന സമയത്തു പന്തെറിഞ്ഞു നൽകുന്ന നെറ്റ്‍ബോളർ! യുഎഇയിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാംപാദത്തിൽ കോട്രൽ നെറ്റ്‌‍ ബോളറാകുമെന്നു ബിസിസിഐ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏതു ടീമിനൊപ്പമെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിക്കറ്റുനേട്ടം മിലിറ്ററി സല്യൂട്ടിലൂടെ ആഘോഷിക്കുന്നതു വഴി കോട്രൽ ആരാധകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

കോട്രലിന് സംഭവിച്ചത്

ട്വന്റി20യിൽ മികച്ച ബോളിങ് റെക്കോർഡിൽ കണ്ണുംനട്ടാണ് 2020 സീസണിൽ കോട്രലിനെ പഞ്ചാബ് പൊന്നുംവിലയ്ക്കു വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ, 6 കളികളിൽ നിന്നു നേടാനായത് 6 വിക്കറ്റുമാത്രം. 8.80 ഇക്കോണമിയിൽ റൺസ് വഴങ്ങിയതാണ് ടീമിനെ കൂടുതൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയത്.

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ രാഹുൽ തെവാത്തിയ ഓരോവറിൽ 30 റൺസ് ഷെൽഡൻ കോട്രലിനെതിരെ നേടിയിരുന്നു. സീസണിനൊടുവിൽ പഞ്ചാബ് കോട്രലിനെ ഒഴിവാക്കി. ഒരു കോടി അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്ക് ഇത്തവണത്തെ ലേലത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ആരും വാങ്ങിയില്ല. തുടർന്നാണു രണ്ടാംപാദത്തിൽ നെറ്റ്ബോളറായി പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: IPL 2021: From hero to zero – Sheldon Cottrell sold for Rs 8.5 cr in IPL 2020 signs up as net bowler