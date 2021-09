മുട്ടിക്കളി; പന്തു പോലും ഹൈദരാബാദിനോടു പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നെ അടിക്കൂ: സേവാഗ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐപിഎല്ലിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പ്രതിരോധാത്മക സമീപനത്തെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സേവാഗ്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഹൈദരാബാദിനു 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 134 റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനും പഞ്ചാബും 180 റൺസിനു മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്ത അതേ ഗ്രൗണ്ടിലാണു ഹൈദരാബാദ് റൺസ് നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയത്.

മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 110ൽ താഴെയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ തന്റെ വെബ്സൈറ്റായ വീരുഗിരി ഡോട് കോമിലൂടെയാണു സേവാഗ് പ്രതികരിച്ചത്.

‘ഹർഷദ് മേത്ത മുൻപു പറഞ്ഞതുപോലെ, സ്റ്റോക് മാർക്കറ്റിലായാലും ക്രിക്കറ്റിലായാലും റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക്. പക്ഷേ, എന്തൊരു മുട്ടിക്കളിയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിന്റെത്. ഇതു കണ്ടു സഹികെട്ട് പന്തു പോലും അവരോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, എന്നെയൊന്ന് അടിക്കൂ, എന്നെയൊന്ന് അടിക്കൂ എന്ന്. ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിൽ പന്തു വിഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ’– സേവാഗിന്റെ വാക്കുകൾ.

മത്സരത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ഡൽഹി പേസർമാരായ കഗീസോ റബാദ, ആൻറിച്ച് നോർട്യ എന്നിവരെ സേവാഗ് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. മത്സരം 8 വിക്കറ്റിനു ജയിച്ച ഡൽഹി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുമെത്തി.

English Summary: IPL 2021: "SRH played so slow, even the ball would be saying 'Maaro mujhe maaro"- Virender Sehwag