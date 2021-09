ടസ്കേഴ്സിനുശേഷം കേരളത്തിന് വീണ്ടുമൊരു ഐപിഎൽ ടീം? ശ്രമങ്ങളുമായി കെസിഎ

പത്തനംതിട്ട ∙ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ സ്വന്തം ടീമിനായി കേരളം വീണ്ടും ശ്രമം തുടങ്ങി. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെസിഎ) മുൻകൈ എടുത്താണു പുതിയ ടീമിനു വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം. കേരള ടസ്കേഴ്സ് ഇല്ലാതായതോടെ കേരളത്തിന് ഐപിഎൽ ടീം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്ത സീസണിൽ 2 ടീമുകളെ ഐപിഎലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിന്റെ ടീം യാഥാർഥ്യമാകില്ലെന്നാണു സൂചന.

അതേസമയം, അതിനടുത്ത തവണ സ്വന്തം ടീം എന്ന ആശയവുമായാണു കെസിഎ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. എന്നാൽ, സ്വന്തമായി ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെന്നതാണു പ്രധാന തടസ്സമെന്നു കെസിഎ പ്രസിഡന്റ് സാജൻ കെ.വർഗീസ് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. കെസിഎയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്വന്തമായി രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും നിർമിക്കുന്നതിന് ആലോചനയുണ്ട്.

English Summary: Will Kerala Get Another IPL Team After Kerala Tuskers?