മുംബൈയ്ക്കെതിരെ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം; നരെയ്ൻ എങ്ങനെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ആയി?

74 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന രാഹുൽ ത്രിപാഠി, 30 പന്തിൽ 53 റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയ വെങ്കടേശ് അയ്യർ, 2 വിക്കറ്റു വീതം നേടിയ ലോക്കി ഫെർഗൂസനും പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും. എന്നിട്ടും മുംബൈയ്ക്കെതിരെ കൊൽക്കത്ത 7 വിക്കറ്റ് ജയം നേടിയ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നേടിയ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഓൾറൗണ്ടർ സുനിൽ നരെയ്നായിരുന്നു. അതിനു കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്.

∙ പിശുക്കൻ ബോളിങ്

4 ഓവറിൽ 20 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയ നരെയ്നായിരുന്നു മുംബൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇക്കോണമി നിരക്കിൽ പന്തെറിഞ്ഞ കൊൽക്കത്ത ബോളർ. പവർപ്ലേയിലെ മൂന്നാം ഓവറിൽ ആദ്യം പന്തെറിയാനെത്തിയ താരം 11 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള 3 ഓവറുകളിലായി വഴങ്ങിയത് 9 റൺസ് മാത്രം. മധ്യ ഓവറുകളിലെ നരെയ്ന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള ബോളിങ്ങാണ് മുംബൈയുടെ കരുത്തേറിയ ബാറ്റിങ് നിരയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. 4.8 റൺസാണ് ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ഇതുവരെ മധ്യ ഓവറുകളിലെ നരെയ്ന്റെ ഇക്കോണമി.

∙ രോഹിത്തിന്റെ വേട്ടക്കാരൻ ‌

10–ാം ഓവറിൽ മുംബൈ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ (33) വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി കൊൽക്കത്തയ്ക്കു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത് നരെയ്നാണ്. രോഹിത്തും ഡിക്കോക്കും ചേർന്നുള്ള ഓപ്പണിങ് സഖ്യം 9 ഓവറിൽ 77 റൺസെടുത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നരെയ്ൻ കളിയുടെ ഗതി തിരിച്ചത്. രോഹിത് പുറത്തായതോടെ സ്കോറിങ് മന്ദഗതിയിലായ മുംബൈയ്ക്ക് തുടർന്നുള്ള 11 ഓവറിൽ നേടാനായത് 78 റൺസ് മാത്രം. ഐപിഎലിൽ രോഹിത്തിനെ കൂടുതൽ തവണ പുറത്താക്കിയതിന്റെ റെക്കോർ‍ഡും (7) നരെയ്ന്റെ പേരിലായി.

ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തവണ 20ൽ താഴെ റൺസ് വഴങ്ങിയ ബോളർമാർ

(4 ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയ മത്സരങ്ങളിൽ)‌

സുനിൽ നരെയ്ൻ : 32

രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ: 32‌

അമിത് മിശ്ര: 31

ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ: 25



