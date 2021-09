അവസാന പന്ത് ഫുൾടോസ്, ക്യാച്ച്, പക്ഷേ നോബോൾ; ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റു!

സിഡ്നി ∙ പോരാട്ടം അവസാന പന്തിലേക്കു നീണ്ട 2–ാം ഏകദിനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതകൾ ഇന്ത്യയെ 5 വിക്കറ്റിനു തോൽപിച്ചു. അവസാന പന്തിൽ ജയിക്കാൻ 3 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ ജുലൻ ഗോസ്വാമിയുടെ ഫുൾടോസ് നിക്കോള ക്യാരി ഉയർത്തിയടിച്ചത് ഇന്ത്യൻ താരം കയ്യിലൊതുക്കിയതോടെ സന്ദർശകർ വിജയാഘോഷം തുടങ്ങിയെങ്കിലും അരയ്ക്കു മുകളിൽ വന്ന പന്ത് തേഡ് അംപയർ നോ ബോൾ വിളിച്ചു. ഫ്രീഹിറ്റ് ലഭിച്ച അടുത്ത പന്തിൽ 2 റൺസെടുത്ത് ക്യാരി ആതിഥേയരെ ജയത്തിലെത്തിച്ചു. 3 മത്സര പരമ്പര 2–0ന് ഓസ്ട്രേലിയ ഉറപ്പിച്ചു. സ്കോർ: ഇന്ത്യ 50 ഓവറിൽ 7ന് 274, ഓസീസ് 50 ഓവറിൽ 5ന് 275.

സ്മൃതി മന്ഥന (86), റിച്ച ഘോഷ് (44) എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് ഇന്ത്യ 274ലെത്തിയത്. 133 പന്തുകളിൽ 125 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ബേത് മൂണിയാണ് ആതിഥേയരെ ജയത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. 4ന് 52 എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ഓസ്ട്രേലിയയെ ടാഹില മക്ഗ്രാത്തും (74) രക്ഷിച്ചു. ക്യാരി (39) പുറത്താകാതെ നിന്നു.

