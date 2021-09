ഇത് ‘മെന്റർ സിങ് ധോണി’യുടെ വിജയം: ചെന്നൈ വിജയത്തെ പുകഴ്ത്തി പട്ടേൽ

മുംബൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടെങ്കിലും നായക മികവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയെ വെല്ലാൻ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച മത്സരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐപിഎലിൽ നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ നായക സ്ഥാനത്ത് ധോണിയുടെ പിൻഗാമിയായി എത്തിയ വിരാട് കോലിയുടെ ടീമിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആറു വിക്കറ്റിനാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വിജയം നേടിയത്. ഇതോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ചെന്നൈയ്ക്കായി.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ നേടിയ വിജയത്തോടെ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്ക് പുതിയൊരു വിശേഷണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം പാർഥിവ് പട്ടേൽ. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മെന്ററായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ധോണിയെ, ‘മെന്റർ സിങ് ധോണി’ എന്നാണ് മത്സരശേഷം പാർഥിവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

‘അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക വൈഭവമുണ്ട്. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്തുന്നതിലും തന്റെ ബോളർമാരെ ഏറ്റവും അവസരോചിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം മുൻപിലാണ്. ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ, ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ, ദീപക് ചാഹർ എന്നിവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ധോണിക്കറിയാം’ – പാർഥിവ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മെന്റർ സിങ് ധോണിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പുതിയ പദ്ധതി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അതു വിശ്വസിക്കും. കാരണം. അതിനു പിന്നിൽ തക്കതായ പരിചയ സമ്പത്തും വിജയിപ്പിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട്’ – പാർഥിവ് പറഞ്ഞു

∙ പിടിച്ചുകെട്ടി ബാംഗ്ലൂർ

ടോപ് ഗീയറിൽ കുതിച്ച ബാംഗ്ലൂരിനെ വേഗപ്പൂട്ടിട്ടു പിടിച്ചുനിർത്തിയ ചെന്നൈ, റൺ ഹൈവേയിൽ അതിവേഗക്കുതിപ്പ് നടത്തിയാണ് 6 വിക്കറ്റിന്റെ ജയം നേടിയത്. ടോസ് നേടിയ ചെന്നൈ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണി ഫീൽഡിങ്ങാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മണൽക്കാറ്റ് മൂലം 15 മിനിറ്റ് വൈകിത്തുടങ്ങിയ കളിയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും റൺ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ബാംഗ്ലൂർ ആരാധകർക്കായി കാത്തുവച്ചത്. കോലി (41 പന്തുകളിൽ 53) – ദേവ്‌ദത്ത് (50 പന്തുകളിൽ 70) ഓപ്പണിങ് സഖ്യം 111 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ മോശം പ്രകടനം ബാംഗ്ലൂരിനു തിരിച്ചടിയായി.

ആദ്യ 10 ഓവറുകളിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ 90 റൺസ് നേടിയ ബാംഗ്ലൂരിന് അവസാന 10 ഓവറുകളിൽ നേടാനായത് 66 റൺസ് മാത്രം. നഷ്ടപ്പെട്ടത് 6 വിക്കറ്റും. പവർപ്ലേയിൽ ബാംഗ്ലൂർ നേടിയത് 55 റൺസ്. 12–ാം ഓവറിൽ ദേവ്ദത്ത് അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ കോലിയും. 14–ാം ഓവറിൽ ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോയുടെ പന്ത് സിക്സർ പറത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഡീപ് മിഡ്‌വിക്കറ്റിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ കയ്യിൽ കോലി കുടുങ്ങി. പിന്നീടു ബാംഗ്ലൂരിനു നിലതെറ്റി. 17–ാം ഓവറിലെ 5–ാം പന്തിൽ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സിനെയും (12) അവസാന പന്തിൽ ദേവ്ദത്തിനെയും വീഴ്ത്തി ശാർദൂൽ ഠാക്കൂർ ചെന്നൈയെ കളിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിച്ചു.

അവസാന ഓവറിൽ ബ്രാവോ വിട്ടുകൊടുത്തത് 2 റൺസ് മാത്രം. വീഴ്ത്തിയതു 2 വിക്കറ്റും. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ (11), അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ ടിം ഡേവിഡ് (1), ഹർഷൽ പട്ടേൽ (3) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി. ചെന്നൈയ്ക്കായി ബ്രാവോ 3 വിക്കറ്റും ശാർദൂൽ 2 വിക്കറ്റും ദീപക് ചാഹർ ഒരു വിക്കറ്റുമെടുത്തു.

157 റൺസ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്കു ഋതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ് (26 പന്തുകളി‍ൽ 38) – ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി (26 പന്തുകളിൽ 31) ഓപ്പണിങ് സഖ്യം 71 റൺസിന്റെ മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ഋതുരാജും ഡുപ്ലെസിയും അടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ പുറത്തായെങ്കിലും മൊയീൻ അലി (23), അമ്പാട്ടി റായുഡു (32), സുരേഷ് റെയ്ന (17 നോട്ടൗട്ട്), എം.എസ്.ധോണി (11 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവർ സമ്മർദത്തിനടിപ്പെടാതെ 11 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ചെന്നൈയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചു.

English Summary: There is a reason we say Mentor Singh Dhoni: Parthiv Patel lavishes praise on MS Dhoni after CSK beat RCB