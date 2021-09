കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ അത്ര നന്നായി കളിച്ചില്ല; പക്ഷേ ജയം അസ്വദിക്കുന്നു: ധോണി

അബുദാബി∙ മൈതാനത്തില്‍ ബാറ്റുകൊണ്ടും യുക്തി കൊണ്ടും, മൈതാനത്തിനു പുറത്തു നാവുകൊണ്ടും ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നതാണു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകൻ എം.എസ്. ധോണിയുടെ ശൈലി. ഐപിഎല്ലിൽ അവസാന പന്തു വരെ നീണ്ട ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെ 2 വിക്കറ്റിനു കീഴടക്കിയതിനു ശേഷവും ഇതിനു മാറ്റമില്ല.



ചെന്നൈ അത്ര നന്നായി കളിച്ചില്ലെങ്കിലും ജയിക്കാനായത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണു മത്സരത്തിനു ശേഷം ധോണി പ്രതികരിച്ചത്. ഐപിഎൽ രണ്ടാം പാദത്തിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയത്തോടെ പ്ലേ ഓഫിന്റെ പടിവാതിലിലാണു ചെന്നൈ. ‘വിജയത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നന്നായി കളിക്കുന്ന ചില മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ തോൽക്കാറുണ്ട്. അത്ര നന്നായി കളിക്കാത്ത ചില മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നു. രണ്ടു ടീമും നന്നായി പൊരുതി. കാണികൾക്കും ആരാധകർക്കും ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

പേസർമാർക്കു കാര്യമായ പിന്തുണ വിക്കറ്റിൽനിന്നു ലഭിച്ചില്ല. കൊൽക്കത്ത പടുത്തുയർത്തിയ 171 റൺസ് ശരാശരി ടോട്ടൽ മാത്രമായിരുന്നെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങിയതുവച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, മത്സരം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനു കൊൽക്കത്ത അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽനിന്നു പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു ശക്തായി തിരിച്ചുവരുക എന്നതാണു പ്രധാനം’– ധോണി പറഞ്ഞു.

20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിനു 171 റൺസെടുത്ത കൊൽക്കത്തയെ അവസാന പന്തിലാണു ചെന്നൈ മറികടന്നത്. ഓപ്പണർമാരായ ഫാഫ് ഡുപ്ലസി (43), ഋതുരാജ് ഗെയിക്‌വാദ് (40) എന്നിവർ ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 74 റൺസ് ചേർത്തെങ്കിലും ചെന്നൈയുടെ മധ്യനിര താരങ്ങൾ മത്സരത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ നിരാശപ്പെടുത്തി. 4 പന്തിൽ ഒരു റൺ എടുത്ത ധോണിയെ മത്സരത്തിൽ വരുൺ ചക്രവർത്തി ബോൾഡാക്കിയിരുന്നു.

19–ാം ഓവറിൽ 2 വീതം സിക്സും ഫോറും അടിച്ച രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണു (8 പന്തിൽ 22) ചെന്നൈയെ മത്സരത്തിൽ തിരികെയെത്തിച്ചത്. ഇതിനു പുറമേ 4 ഓവറിൽ 21 റൺസ് വഴങ്ങി ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ജഡേജ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി.

