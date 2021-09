ഹാട്രിക് ബോൾ ‘ആസൂത്രിതം’; പൊള്ളാർഡിനെ കബളിപ്പിക്കാനായി: ഹർഷൽ

ദുബായ്∙ ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനു ശേഷം ‘ഹാട്രിക് പദ്ധതി’ വെളിപ്പെടുത്തി ബാംഗ്ലൂർ ഓൾറൗണ്ടർ ഹർഷൽ പട്ടേൽ. 17–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ 3 പന്തുകളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, രാഹുൽ ചാഹർ എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയാണ് മത്സരത്തിൽ ഹർഷൽ ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. 3.1 ഓവറിൽ 17 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റെടുത്ത ഹർഷലിന്റെ പ്രകടനം ബാംഗ്ലൂർ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാകുകയും ചെയ്തു.

മുംബൈയുടെ വാലറ്റക്കാരനായ രാഹുൽ ചാഹറിനെതിരെ സ്ലോ ബോൾ എറിയും എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതായി മത്സരശേഷം ഹർഷൽ പ്രതികരിച്ചു. ‘ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇതാണ്. ബാറ്റസ്മാന്‍മാർക്കു പോലും എന്റെ സ്ലോ ബോളുകൾ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ബോളർമാർക്ക് ഇതു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇക്കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇത് ആറാം തവണയാണ് ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിനരികിൽ എത്തുന്നത്. ഒടുവിൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാനായതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്’– ഹർഷൽ പറഞ്ഞു.

23 വിക്കറ്റോടെ ഐപിഎൽ സീസണിലെ വിക്കറ്റുവേട്ടക്കാരിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഹർഷൽ ഐപിഎല്ലിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബാംഗ്ലൂർ താരമാണ്. പ്രവീൺ കുമാർ (2010ൽ രാജസ്ഥാനെതിരെ), സാമുവൽ ബദ്രി (2017ൽ മുംബൈയ്ക്കെതിരെ) എന്നിവരാണു മുൻപു നേട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

‘അടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പന്തു ലഭിച്ചാൽ ബോളർമാരെ നിലം തൊടാതെ പായിക്കുന്ന താരമാണു പൊള്ളാർഡ്. പൊള്ളാർഡിന്റെ ബാറ്റിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറം ബോൾ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രം. ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായി പന്തുകൾ എറിഞ്ഞാൽ പിന്നീടു പന്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി പൊള്ളാർഡിനെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്’– മത്സരത്തിനു ശേഷം ഹർഷൽ പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിൽ, പൊള്ളാർഡിന്റെ ലെഗ് സ്റ്റംപ് ലക്ഷ്യമാക്കിയും പാഡുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയും പന്തെറിയുക എന്നതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പദ്ധതി.

16–ാം ഓവറിൽ ഓസീസ് ഓൾറൗണ്ടർ ഡാനിയൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പൊള്ളാർഡിന്റെ ലെഗ് സ്റ്റംപ് ലക്ഷ്യമാക്കി തുടർച്ചയായി 3 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ 17–ാം ഓവറിൽ ഹർഷലിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ബോളാണു പൊള്ളാർഡിന്റെ ലെഗ് സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിച്ചതും. പിന്നാലെ സ്ലോ ബോളിൽ രാഹുൽ ചാഹറിനെ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുടുക്കിയാണു ഹർഷൽ ഹാട്രിക്കിലെത്തിയത്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 54 റൺസിനു കീഴടക്കിയ ബാംഗ്ലൂർ 10 മത്സരങ്ങളിൽ 12 പോയിന്റോടെ ഐപിഎൽ പട്ടികയിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി.

