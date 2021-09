കഴിഞ്ഞ 5 വർഷവും പ്ലേ ഓഫിൽ, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നിൽ; എന്തുപറ്റി ഈ ഹൈദരാബാദിന്?

തൊണ്ണൂറുകളിലെ നടൻ ജയറാമിന്റെ സിനിമകൾ പോലെയായിരുന്നു ആരാധകർക്ക് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ടീം. കാണാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ചിരിച്ചും രസിച്ചും സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങാവുന്ന മിനിമം ഗാരന്റി അനുഭവം. 2013 ൽ ആണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഐപിഎലിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്ന്.

കന്നി സീസണിൽ തന്നെ പ്ലേ ഓഫിൽ ഇടംപിടിച്ച ടീം 2016ൽ ജേതാക്കളുമായി. 2014ലും 15ലും ആറാം സ്ഥാനക്കാരായതൊഴിച്ചാൽ മറ്റെല്ലാ സീസണിലും പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കാൻ ഓറഞ്ചു കുപ്പായക്കാർ എത്തിയിരുന്നു. അവസാന 5 വർഷവും പ്ലേ ഓഫിൽ കളിച്ച ടീം ഇക്കുറി ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവസാന സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള കയ്പേറിയ കഷായത്തിനു മുന്നിലാണ്. എന്തുപറ്റി ഓറഞ്ച് ആർമിക്ക്?

∙ വാർണറിൽ തുടങ്ങാം

ഡേവിഡ് വാർണർ, വൃധിമാൻ സാഹ, കെയ്ൻ വില്യംസൺ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, കേദാർ ജാദവ്... സൺറൈസേഴ്സിന്റെ യുഎഇ പാദത്തിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ 5 ബാറ്റർമാരുടെ നിരയാണിത്. ട്വന്റി 20യിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ആദ്യ 5 എന്ന കണക്കിൽ പെടുത്താവുന്ന ബാറ്റിങ് കാർഡ്. ഇതുംവച്ച് എങ്ങനെ കളി ജയിക്കാനാണ്? പ്രതാപകാല ശോഭ വറ്റിയ ബോളർമാർ പക്ഷേ ഇതിനെക്കാൾ ഭേദമാണ്. മാച്ച് പ്രാക്ടീസ് തീരേ ഇല്ലാതെ ഐപിഎലിനെത്തിയ ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ ഫോമാണ് സൺറൈസേഴ്സിന്റെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനം. 8 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 195 റൺസാണ് വാർണർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. 7 മത്സരം കളിച്ച് 248 റൺസ് നേടിയ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ ആണ് ടീമിന്റെ നിലവിലെ ടോപ് സ്കോറർ. ബെയർസ്റ്റോ യുഎഇയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതോടെ ആ പ്രതീക്ഷയും ഇരുളടയുകയായിരുന്നു.

ഡേവിഡ് വാർണർ.

വാർണർ ആദ്യമായി ഫോം ഔട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും നാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ടീമിനെ തോളിലേറ്റിയതെങ്ങനെ എന്ന് അതിശയിച്ചു പോകുന്നത്. 2014 മുതലാണ് ഡേവി, സൺറൈസേഴ്സിനൊപ്പം ഐപിഎൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. ആ വർഷം മുതൽ 528, 562, 848, 641, 692, 548 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോറുകൾ. കപ്പടിച്ച വർഷം 848 റൺസ് ചേർത്ത് വാർണർ വിജയത്തിലെ നെടുന്തൂണായി. വിലക്ക് കിട്ടിയ 2018ൽ ടീമിനെ നയിച്ച വില്യംസൺ ഹൈദരാബാദിനെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആക്കിയപ്പോൾ 735 റൺസുമായി ടോപ് സ്കോററുമായി. എല്ലാ കാലവും ടോപ് ഓർഡറിനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതായിരുന്നു എസ്ആർഎച്ച് ബാറ്റിങ്. വാർണറും വില്യംസണും ഫോം ഔട്ട് ആകുകയും ബെയർസ്റ്റോ പോകുകയും ചെയ്തതോടെ വർഷങ്ങളായി വകയ്ക്കു കൊള്ളാത്ത മധ്യനിര നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന ടീമിന് യോജിച്ച വിധി തന്നെയാണ് വന്നു ചേർന്നത്. വൈകിയ വേളയിലാണെങ്കിലും ജയ്സൻ റോയിയും വില്യംസനും ഫോമിലേക്കുയർന്നത് ടീമിന് അൽപം ആശ്വാസമാണ്.

∙ ബോളിങ് മൂർച്ച കുറയുന്നു

വാർണറും സംഘവും നേടുന്നത് എത്ര ചെറുതായാലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കത്ത ബോളിങ് സൺറൈസേഴ്സിനുണ്ടായിരുന്നു. റാഷിദ് ഖാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നയിച്ച സ്പിൻ വിഭാഗത്തിന് ഒത്ത കൂട്ടായിരുന്നു ഭുവനേശ്വർ കുമാറും സന്ദീപ് ശർമയും സിദ്ധാർഥ് കൗളും ചേർന്ന മീഡിയം പേസർമാർ. മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ എന്ന അസാധ്യബോളർകൂടെ ഇവരുടെ വിജയനിരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. റാഷിദ് പഴയപോലെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് വെല്ലുവിളിയല്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെപ്പോലെ മറുപുറത്ത് ടൈറ്റായി എറിയാൻ പറ്റിയ പങ്കാളിയില്ലാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു. ഭുവി പരുക്കേറ്റ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം പഴയ ഫോമിലേയില്ല.

റാഷിദ് ഖാൻ.

അവസാന ഓവറുകളിൽ ഭുവി വഴങ്ങുന്ന 10 ഉം 15ഉം റൺസ് ജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകുകയാണ്. നോർക്കെയെപ്പോലെയോ ആർച്ചറെപ്പോലെയോ അപാര വേഗത്തിൽ എറിയുന്ന ബോളറോ പെട്ടന്ന് കളി തിരിക്കാവുന്ന പേസറോ ഇന്ന് സൺറേസേഴ്സ് നിരയിലില്ല.

∙ മധ്യനിര

നേരത്തേയുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഗുണമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ പോലുമില്ലാത്തതാണ് കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പിക്കുന്നത്. ലേലപ്പുരയിൽ കാശെറിയാതെ കാപ്പിയും കുടിച്ചിരുന്നാൽ ഇതിലും അപ്പുറം സംഭവിക്കും! രാഹുൽ ത്രിപാഠിയുടെയോ നിതീഷ് റാണയുടെ പോലുമോ മികവുള്ളവർ ഇല്ല മധ്യനിര നയിക്കാൻ. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ 11 കോടി മുടക്കി ടീമിലെടുത്ത മനീഷ് പാണ്ഡെ ആകട്ടെ ലോക തോൽവിയും. ട്വന്റി 20യിൽ ടെസ്റ്റ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനീഷിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥാനം തന്നെ പോയിക്കിട്ടി. ഈ സീസണിനു മുൻപ് എടുത്തതാകട്ടെ, ചെന്നൈ വേണ്ടാതെ തലയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കേദാർ ജാദവിനെയും. താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തനിക്കു തന്നെ അറിയില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് ജാദവിന്റെ കളി!

കേദാർ ജാദവ്.

ഭാവിയിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം യുവതാരങ്ങൾ ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പരാജയമാണ്. അബ്ദുൽ സമദ്, അഭിഷേക് ശർമ, പ്രിയം ഗാർഗ്, വിരാട് സിങ് എന്നിവരെല്ലാം മിടുക്കൻമാരാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വന്നു വീഴുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽ ഗില്ലിനു കിട്ടുന്നതുപോലെ രാജസ്ഥാനിൽ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനു കിട്ടുന്നതുപോലെ സമ്മർദമില്ലാതെ കളിക്കാൻ ഈ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരമില്ല. എത്തിപ്പെടുന്നത് കൂറ്റൻ റൺ മലയ്ക്കു മുന്നിലോ വിക്കറ്റു വീണു കൊഴിഞ്ഞ ഗർത്തത്തിലോ ആയിരിക്കും. ഇവർ മറ്റു ടീമുകളിലെത്തിയാൽ മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുന്നത് അടുത്ത സീസണുകളിൽ കാണാം.



2022 സീസണിനു മുൻപ് മെഗാലേലം നടക്കും. വാർണറെ ടീം ഒഴിവാക്കുമോയെന്നാണ് മറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസികളും കാത്തിരിക്കുന്ന നീക്കം. നല്ല ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും എതിരാളികളെ വിറപ്പിക്കുന്ന വമ്പൻ വിദേശ താരങ്ങളുമെത്തിയാൽ വീണ്ടും ഐപിഎലിൽ സൂര്യോദയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

English Summary: Why Sunrisers Hyderabad is Struggling in the IPL 2021