ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം, ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല; പ്രാർഥനകൾക്കു നന്ദി: ഇൻസമാം

ലാഹോർ∙ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കു ശേഷം പൊതു സമൂഹത്തോടുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണവുമായി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഇൻസമാം ഉൽ ഹഖ്. തനിക്കു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ഇൻസമാം ആശംസകൾ അറിയിച്ച എല്ലാവർക്കും യൂ ട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചെന്നും രാജ്യാന്തര സ്പോർട്സ് പോർട്ടലായ ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ക് ഇൻഫോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



വീട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ ഇൻസമാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ‘എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർഥിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻകാർക്കും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കും നന്ദി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച ഒട്ടേറെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

എനിക്കു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ഇതു ശരിയല്ല. പതിവു പരിശോധനയ്ക്കായാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി വേണമെന്നു നിർദേശിച്ചത്. ആൻജിയോഗ്രാഫിക്കിടെ എന്റെ ഹൃദയധമനികളിൽ ഒന്നിനു ബ്ലോക്കുണ്ടെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി.

അവർ ഇതു പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. 12 മണിക്കൂർ സമയം ആശുപത്രിയിൽ ചെലവിട്ടതിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. എന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്’.

51 കാരനായ ഇൻസമാമിനെ നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇൻസമാമിനു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടെയെന്നും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയതായും അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളാണ് അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന്, ഇൻസമാമിനു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.

