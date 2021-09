മോർഗനുമായി ഉരസൽ: അശ്വിന്റെ പ്രവൃത്തി നാണക്കേട്; വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത്- വോൺ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ അധിക റണ്ണിനായി വിവാദമുണ്ടാക്കിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പിൻ ഇതിഹാസം ഷെയിൻ വോൺ. മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനെടെയാണു രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും കൊൽക്കത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഓയിൻ മോർഗനും തമ്മിൽ ആദ്യം ഉരസൽ ഉണ്ടായത്. ഋഷഭ് പന്ത്– അശ്വിൻ സഖ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രീസിൽ.

19–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ, രാഹുൽ ത്രിപാഠിയുടെ ത്രോ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ശരീരത്തിൽത്തട്ടി തെറിച്ചു. ഇതു കണ്ട അശ്വിൻ പന്തിനെ രണ്ടാം റൺ ഓടാൻ വിളിക്കുകയും സഖ്യം ഒരു റൺ കൂടി നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതു ഫെയർ പ്ലേ അല്ല എന്നു കൊൽക്കത്ത താരങ്ങൾ വാദിച്ചു.

ടിം സൗത്തി എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്തായ അശ്വിനെ ആദ്യം സൗത്തിയും പിന്നെ മോർഗനും പരിഹസിച്ചു. ഇതോടെയാണു മോർഗനും അശ്വിനും തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായത്. മോർഗനു നേരെ നടന്നടുത്ത അശ്വിനെ കൊൽക്കത്ത വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദിനേശ് കാർത്തികാണ് പിടിച്ചു മാറ്റിയത്.

കൊൽക്കത്തയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെയും മോർഗനും അശ്വിനും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ തുടർന്നു. റൺസെടുക്കുന്നതിനു മുൻപു മോർഗനെ പുറത്താക്കിയ അശ്വിൻ മോർഗനെയും പരിഹസിച്ചാണു യാത്രയാക്കിയത്.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഷെയിൻ വോൺ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ, ‘ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായത്തിനു പ്രസക്തിയില്ല. കാര്യം ലളിതമാണ്. ക്രിക്കറ്റിനു നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കരുത്. എന്തിനാണ് അശ്വിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്? അശ്വിനെ വിമർശിക്കാൻ മോർഗന് എല്ലാ ന്യായവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്.’

2019 ഐപിഎൽ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് താരം ജോസ് ബട്‌ലറെ അശ്വിൻ മങ്കാദിങ്ങിലൂടെ പുറത്താക്കിയതും ക്രിക്കറ്റിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്കു വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. അശ്വിന്റെ പ്രവൃത്തി ക്രിക്കറ്റിന്റെ ശോഭ കെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ വാദിച്ചിരുന്നു. അന്നു കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് താരമായ അശ്വിൻ പിന്നീടാണു ഡൽഹിയിലേക്കു മാറിയത്.

