സഞ്ജു തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തും, ദീർഘകാലം തുടരും: സംഗക്കാര

ദുബായ്∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ അധികം താമസിയാതെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് മുൻ ശ്രീലങ്കൻ താരവും ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) സഞ്ജു നായനായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ കുമാർ സംഗക്കാര. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയാൽ സഞ്ജു ദീർഘകാലം അവിടെ തുടരുമെന്നും സംഗക്കാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിച്ച ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ സഞ്ജു ഉജ്വല ഫോം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഗക്കാര ഇത്തരമൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത്.

‘ഞാനും സഞ്ജുവും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഐപിഎൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഐപിഎലിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അതും ബാറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, ക്യാപ്റ്റൻസിയും ചർച്ചാ വിഷയമാകാറുണ്ട്. വളരെ മികച്ച താരമാണ് സ‍‍ഞ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍്ജു. വളരെ നല്ലൊരു പ്രതിഭയും. ഈ സീസണിൽ സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു’ – സംഗക്കാര പറഞ്ഞു.

‘തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു തിരികെയെത്താൻ സഞ്ജുവിന് ആഗ്രഹം കാണും. എന്തായാലും സഞ്ജു ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയാണ്. അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ടീമിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഏതു സമയത്ത് ടീമിലെത്തിയാലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ സഞ്ജുവിന് സാധിക്കും’ – സംഗക്കാര പറഞ്ഞു.

English Summary: At some point, Sanju Samson will be picked for a longer run: Kumar Sangakkara on RR skipper's India return