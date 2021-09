ആദ്യം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം പോയി, ഇപ്പോൾ ടീമിലുമില്ല; വാർണർക്ക് എന്തുപറ്റി?

6 സീസണുകളിൽ 500നു മുകളിൽ റൺസ്. 17 മത്സരങ്ങളിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ഐപിഎലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ വിദേശ താരം. ഐപിഎൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ആർക്കും അസൂയപ്പെടാവുന്ന ബാറ്റിങ് റെക്കോർഡുള്ള ഡേവിഡ് വാർണർ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഇപ്പോൾ കാണികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതു മോശം ഫോമിലൂടെയാണ്. ഈ സീസണിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വാർണർ തീർത്തും നിറംമങ്ങി. ഒടുവിൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ നിന്നു മുൻ ക്യാപ്റ്റനെ പുറത്താക്കി. വാ‍ർണർക്കു എന്താണു സംഭവിച്ചത്?

പവർപ്ലേയിൽ, പതുങ്ങി



ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ എന്ന നിലയിൽ മുൻപു തകർത്താടിയിരുന്ന പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന വാർണറിനെയാണു കഴിഞ്ഞ 2 സീസണുകളിലായി കാണുന്നത്. 2020 മുതൽ കളിച്ച 23 മത്സരങ്ങളി‍ൽ 16ലും പവർപ്ലേയിൽ വാർണറുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് 130നു താഴെയാണ്. 2 സീസണുകളിലായി പവർപ്ലേയിൽ വാർണർക്ക് റൺസ് നേടാനാകാത്ത പന്തുകളുടെ (ഡോട് ബോൾ) ശരാശരി 45 ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു.

ഗൂഗ്ലിയിൽ കറങ്ങി വീണു



സ്പിൻ ബോളർമാർക്കെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള വാർണർക്ക് ആ മികവ് ഗൂഗ്ലി പന്തുകളിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2 സീസണുകളിലായി 39 ഗൂഗ്ലികൾ നേരിട്ട വാർണർ 5 തവണ പുറത്തായി. റൺസ് ശരാശരി 12.4 മാത്രം.

English Summary: What Happened to David Warer in IPL 2021?