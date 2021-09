സഞ്ജുവിന്റെ ഈ കളി കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ദ്രാവിഡ്: രാമൻ

ബെംഗളൂരു∙ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ജൂനിയർ ടീമുകളുടെ പരിശീലകനുമായിരുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡായിരിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഡബ്ല്യു.വി. രാമൻ. രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് സഞ്ജു സാംസണിനെ അത്രമാത്രം വിശ്വാസമാണെന്നും രാമൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുഎഇയിൽ ആരംഭിച്ച ഐപിഎൽ 14–ാം സീസണിലെ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് നായകൻ കൂടിയായ സഞ്ജു സ്ഥിര‌തയോടെ കളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാമന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘സഞ്ജു സാംസൺ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഇത്ര അനായാസം കളിക്കുന്നതും റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതും കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ രാഹുൽ ദ്രാവിഡായിരിക്കും. ഈ യുവ താരത്തിൽ ദ്രാവിഡിന് അത്രയേറെ വിശ്വാസമുണ്ട്’ – രാമൻ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യ എ ടീമിലും, ജൂനിയർ ടീമുകളിലുമായി ദ്രാവിഡിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീം ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ സഞ്ജു ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രവി ശാസ്ത്രി ടെസ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നതിനാൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡായിരുന്നു ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ.

കുറച്ചുകാലമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും സ്ഥിരത പുലർത്താനാകാത്തത് സഞ്ജുവിന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സഞ്ജു പുറത്തുമായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഋഷഭ് പന്തിനൊപ്പം ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിച്ചിരുന്ന സഞ്ജുവിന് പകരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ജാർഖണ്ഡ് താരം ഇഷാൻ കിഷനാണ് ടീമിലെത്തിയത്.

എന്നാൽ, യുഎഇയിൽ ഐപിഎൽ പുനരാരംഭിച്ചശേഷം സ്ഥിരതയോടെ കളിക്കുന്ന സഞ്ജു നിലവിൽ ടൂർണമെന്റിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാമനാണ്. ഇതുവരെ 11 കളികളിൽനിന്ന് 50.22 ശരാശരിയിലും 141.25 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലുമായി 452 റൺസാണ് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. പട്ടിയിൽ മുന്നിലുള്ള ഡൽഹി താരം ശിഖർ ധവാൻ സഞ്ജുവിനേക്കാൾ രണ്ടു റൺസ് മാത്രം മുന്നിൽ.

English Summary: ‘Legend Rahul Dravid has a lot of faith in that youngster’: Ex-India opener on Rajasthan Royals batter Sanju Samson