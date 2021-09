ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, പക്ഷേ, അതു മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് പറയരുത്: മോർഗനോട് അശ്വിൻ!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ അധിക റണ്ണിനായി വിവാദമുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. സംഭവത്തിൽ താരത്തിനെതിരെ ഷെയ്ൻ വോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടുത്ത വിമർശനമുയർത്തുന്നതിനിടെയാണ് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അശ്വിൻ തന്റെ ഭാഗം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു അവസരത്തിൽ റണ്ണിനായി ഓടാനുള്ള അവകാശം തനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാവി തലമുറയേയും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ വേണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനെടെയാണു രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനും കൊൽക്കത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗനും തമ്മിൽ ആദ്യം ഉരസൽ ഉണ്ടായത്. ഋഷഭ് പന്ത്– അശ്വിൻ സഖ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രീസിൽ. 19–ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ, രാഹുൽ ത്രിപാഠിയുടെ ത്രോ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ശരീരത്തിൽത്തട്ടി തെറിച്ചു. ഇതു കണ്ട അശ്വിൻ പന്തിനെ രണ്ടാം റൺ ഓടാൻ വിളിക്കുകയും സഖ്യം ഒരു റൺ കൂടി നേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതു ഫെയർ പ്ലേ അല്ല എന്നു കൊൽക്കത്ത താരങ്ങൾ വാദിച്ചു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി കളത്തിൽ പലതവണ താരങ്ങൾ നേർക്കുനേരെത്തിയിരുന്നു.

ടിം സൗത്തി എറിഞ്ഞ 20–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ പുറത്തായ അശ്വിനെ ആദ്യം സൗത്തിയും പിന്നെ മോർഗനും പരിഹസിച്ചു. ഇതോടെയാണു മോർഗനും അശ്വിനും തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായത്. മോർഗനു നേരെ നടന്നടുത്ത അശ്വിനെ കൊൽക്കത്ത വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ദിനേശ് കാർത്തികാണ് പിടിച്ചു മാറ്റിയത്. കൊൽക്കത്തയുടെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെയും മോർഗനും അശ്വിനും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ തുടർന്നു. റൺസെടുക്കുന്നതിനു മുൻപു മോർഗനെ പുറത്താക്കിയ അശ്വിൻ മോർഗനെയും പരിഹസിച്ചാണു യാത്രയാക്കിയത്. ഈ സംഭവത്തിൽ അശ്വിന്റെ വിശദമായ ട്വീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ:

1. ഫീൽഡർ പന്തെടുത്ത് എറിയുന്നത് കണ്ടശേഷമാണ് ഞാൻ അന്ന് രണ്ടാം റണ്ണിനായി ഓടിയത്. ആ പന്ത് ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ദേഹത്തു തട്ടിയതായി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല.

2. പന്ത് ഋഷഭിന്റെ ദേഹത്തു തട്ടുന്നതു കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടുമായിരുന്നോ? തീർച്ചയായും ഓടുമായിരുന്നു. അതിനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്.

3. മോർഗൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് അന്തസിനു നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തിയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലുമല്ല.

4. ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കിനു പോയോ?

ഇല്ല. ഞാൻ എന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്റെ അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം മക്കളെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ നിങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുക. മോർഗനും സൗത്തിക്കും അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ, അതാണ് ഉദാത്തമെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുള്ള അവകാശമില്ല.

ഇതേക്കുറിച്ച് ആളുകൾ വൻതോതിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത് എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഒരാൾ നല്ലവനും രണ്ടാമത്തെയാൾ മോശക്കാരനുമാണെന്നും അവർ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് മാന്യൻമാരുടെ കളിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി പറയുന്നു.

പല ചിന്താഗതിക്കാരായ ഒട്ടേറെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നറിയുക. നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു ഏറു പാളിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു റൺ അധികം നേടുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിൽവച്ച് അനാവശ്യമായി മുന്നോട്ടു കയറി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക.

അങ്ങനെ ത്രോ പാളിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു റൺ ഓടിയെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും നോൺ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എൻഡിലെ ബാറ്റർ മുന്നോട്ടു കയറിനിന്നാലും അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. കാരണം, ഇത്തരം തൊടുന്യായങ്ങൾ പറയുന്നവർ അവരുടെ കരിയറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവരോ മറ്റേതെങ്കിലും കരിയറിൽ ശോഭിക്കുന്നവരോ ആണ്.

‘കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽനിന്ന് ശരീരവും ആത്മാവും പൂർണമായും സമർപ്പിച്ച് കളിക്കുക. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നൽകി പിരിയുക. ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്നു പറയുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞതെല്ലാമാണെന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

English Summary: R Ashwin clears the air on altercation with KKR skipper