ഷാർജ ∙ അവസാന ഓവറിലെ സിക്സും ടീമിന്റെ വിജയവും – രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഐപിഎലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ അവിസ്മരണീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, ആ മാധുര്യമുള്ള ഓർമകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി ബാറ്റുവീശി. അവസാന ഓവറിലെ 4–ാം പന്തിൽ സിദ്ധാർഥ് കൗളിനെ ഡീപ് മിഡ്‌വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെ സിക്സർ പറത്തി ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി ‘കൂൾ ഫിനിഷ്’ നടത്തിയ ഐപിഎൽ മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ചെന്നൈയ്ക്ക് 6 വിക്കറ്റ് ജയം.

നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് നേടിയ 134 റൺസ്, നാലു വിക്കറ്റും രണ്ടു പന്തും ബാക്കിയാക്കിയാണ് ചെന്നൈ മറികടന്നത്. ധോണിയുടെ അവസാന ഓവർ സിക്സറിനും വിജയത്തിനും പിന്നാലെ പ്രശസ്ത കമന്റേറ്റർ ഹർഷ ഭോഗ്‍ലെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ച വാചകവും ഹിറ്റായി; ‘ധോണിയും സിക്സടിച്ചുള്ള ആ ഫിനിഷും... ഇല്ല, കഥ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല’!

‘ഫിനിഷർ ധോണി’യുടെ പുനരവതാരം കണ്ട മത്സരത്തിൽ താരം മറ്റൊരു ‘ഫിനിഷിങ്’ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ 20–ാം ഓവറിൽ 50 സിക്സ് നേടുന്ന ആദ്യ താരം! രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കയ്റൻ പൊള്ളാർഡിനേക്കാൾ 20 സിക്സുകൾ കൂടുതൽ! രോഹിത് ശർമ (23), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (23), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (21), എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (18), ഡ്വെയിൻ ബ്രാവോ (15) തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാരെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ധോണിക്കു വളരെയേറെ പിന്നിൽ!

ധോണിയുടെ സിക്സറിലൂടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് മറ്റൊരു നേട്ടം കൂടി ലഭിച്ചു. ഈ സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി അവർ. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായതിന്റെ നാണക്കേട് മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത സീസണിലാണ് ഏതാണ്ട് അതേ ടീമിനെ വച്ച് ധോണി ചെന്നൈയെ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ ടീമാക്കി മാറ്റിയത്. ഈ മത്സരത്തിൽ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലു കൂടി ധോണി പിന്നിട്ടു. ഇന്നലെ ധോണി ചെന്നൈയ്ക്കായി ഐപിഎലിൽ 100 ക്യാച്ചുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.

∙ വിജയം തുടർന്ന് ചെന്നൈ

ഹൈദരാബാദിനെ പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്കു ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും (38 പന്തുകളിൽ 45) ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയും (36 പന്തുകളിൽ 41) ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 75 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ഋതുരാജും മൊയീൻ അലിയും (17) പുറത്തായെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നീങ്ങിയ ചെന്നൈയെ 16–ാം ഓവറിൽ ജയ്സൻ ഹോൾഡർ ഞെട്ടിച്ചു. റെയ്നയും (2) ഡുപ്ലെസിയും പുറത്ത്. അവസാന 2 ഓവറിൽ 16 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ചെന്നൈയെ ധോണിയും (11 പന്തുകളിൽ 14 നോട്ടൗട്ട്) അമ്പാട്ടി റായുഡുവും (13 പന്തുകളിൽ 17 നോട്ടൗട്ട്) ജയത്തിലേക്കെത്തിച്ചു.

ഭുവനേശ്വർ കുമാർ എറിഞ്ഞ 19–ാം ഓവറിൽ ഒന്നു വീതം സിക്സും ഫോറും സഹിതം 13 റൺസാണ് ഇരുവരും നേടിയത്. അവസാന 3 പന്തുകളിൽ ജയിക്കാൻ 2 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയായിരുന്നു ധോണിയുടെ സിക്സർ ഫിനിഷ്. ടോസ് നേടി ഫീൽഡിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്കായി ജോഷ് ഹെയ്‌സൽവുഡും (3–24) ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോയും (2–17) ഉജ്വല ബോളിങ് പ്രകടനം നടത്തി. ചെന്നൈയ്ക്കായി ശാർദൂലും ജഡേജയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

