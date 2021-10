ചെന്നൈ പ്ലേഓഫിൽ, ഹൈദരാബാദ് പുറത്ത്; സഞ്ജുവിന്റെ രാജസ്ഥാന്റെ സാധ്യത?

ഐപിഎൽ ട്വന്റി20 ലീഗ് ഘട്ടം സമാപനത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ പ്ലേഓഫിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ടീമുകളെത്തുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ചെന്നൈ ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദിനെതിരായ ജയത്തോടെ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിച്ചു. ഹൈദരാബാദിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ ടീമുകൾ ഏറെക്കുറെ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിച്ചു. പോയിന്റ് പട്ടികയിലെ ആദ്യ 4 സ്ഥാനക്കാർക്കാണു പ്ലേഓഫ് സ്ഥാനം. 4–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിക്കാനാണു ശേഷിക്കുന്ന മത്സരം. സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ:

∙ ചെന്നൈ

എം.എസ്.ധോണി നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഇന്നലത്തെ ജയത്തോടെ ഈ സീസണിൽ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി. ലീഗ് ഘട്ടത്തിൽ 3 കളികളാണു ചെന്നൈയ്ക്കു ബാക്കിയുള്ളത്.

∙ ഡൽഹി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊൽക്കത്തയ്ക്കെതിരെ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമാകാൻ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനു കഴിയുമായിരുന്നു. ഇനി 3 കളികൾ ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ജയം മതിയാകും.

∙ ബാംഗ്ലൂർ

മുംബൈയെയും രാജസ്ഥാനെയും തോൽപിച്ചു വിജയവഴിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സിന് പ്ലേഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ 2 ജയംകൂടി വേണം. ഒരു ജയമായാലും പ്ലേഓഫിലെത്തിയേക്കും. ബാക്കിയുള്ളതു 3 മത്സരങ്ങൾ.

∙ കൊൽക്കത്ത

ഓയിൻ മോർഗന്റെ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനു 3 മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. മൂന്നിലും ജയിച്ചാൽ അനായാസം പ്ലേഓഫിലെത്താം. മികച്ച റൺനിരക്കുള്ളതിനാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ജയിച്ചാലും മുന്നേറാം; പക്ഷേ, മുംബൈ ഒരു കളിയെങ്കിലും തോൽക്കണം.

∙ മുംബൈ

നിലവിലെ ചാംപ്യൻമാർക്കു 3 മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. മൂന്നിലും ജയിക്കുകയും കൊൽക്കത്തയെക്കാൾ മികച്ച റൺനിരക്ക് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്താൽ പട്ടികയിലെ ആദ്യ 4 സ്ഥാനക്കാരിലൊരാളായി മുന്നേറാം. ഒരു തോൽവി പോലും രോഹിത് ശർമയുടെയും കൂട്ടരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾക്കു തിരിച്ചടിയാകും.

∙ പഞ്ചാബ്

3 മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചാബ് കിങ്സിന് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ജയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ ടീമുകൾ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതമെങ്കിലും തോൽക്കുകയും വേണം.

∙ രാജസ്ഥാൻ

പഞ്ചാബിന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണു സഞ്ജു സാംസൺ നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനും. ബാക്കിയുള്ള 3 കളികൾ ജയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. കൊൽക്കത്തയും മുംബൈയും പഞ്ചാബും ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയേറ്റു വാങ്ങുകയും വേണം.

∙ ഹൈദരാബാദ്

പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായ സൺറൈസേഴ്സിന് ഇനി പ്ലേഓഫ് പ്രതീക്ഷയില്ല. കെയ്ൻ വില്യംസനും സംഘത്തിനും സീസണിൽ ഇതുവരെ 2 മത്സരങ്ങളേ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 9 മത്സരങ്ങൾ തോറ്റു. ഇനി 3 മത്സരങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൽ ജയിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാനാകും ഹൈദരാബാദ് സംഘത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ശ്രമം.

English Summary: Who will qualify for ipl Playoffs this season?