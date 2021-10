അവസാന ഓവറിലെ സിക്സ്, സിക്സടിച്ച് ജയം; രണ്ടിലും ധോണിക്ക് റെക്കോർഡ്!

ഷാർജ ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഡീപ് മിഡ്‌വിക്കറ്റിനു മുകളിലൂടെ ആകാശം ചുംബിച്ച് ധോണിയുടെ സിക്സർ പറന്നപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ഓർമകളിൽ മുഴങ്ങിയതു ചരിത്രമായി മാറിയ രവി ശാസ്ത്രിയുടെ 2011ലെ കമന്ററിയാണ്: ‘ആൻഡ് ധോണി ഫിനിഷസ് ഓഫ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ...’ അന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ നുവാൻ കുലശേഖരയുടെ പന്ത് സിക്സർ പറത്തിയ ധോണി ഇന്ത്യയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചതു ലോകകപ്പ് കിരീടമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐപിഎലിൽ ഹൈദരാബാദ് സൺറൈസേഴ്സിന്റെ പേസർ സിദ്ധാർഥ് കൗളിനെതിരെ അവസാന ഓവറിൽ സിക്സർ പറത്തി ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്.ധോണി ചെന്നൈയെ ജയത്തിലേക്കും പ്ലേഓഫിലേക്കും എത്തിച്ചപ്പോൾ ഓർമയിൽ തെളിഞ്ഞത് ‘കൂൾ ഫിനിഷിന്റെ’ ആ സിക്സർ പെരുമഴക്കാലമാണ്.

ഹൈദരാബാദിന്റെ 134 റൺസ് പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്ക് അവസാന 2 ഓവറിൽ 16 റൺസ് വേണ്ടിയിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണു ധോണിയും (11 പന്തുകളിൽ 14 നോട്ടൗട്ട്) അമ്പാട്ടി റായുഡുവും (17 നോട്ടൗട്ട്) കളി മുന്നോട്ടു നയിച്ചത്. അവസാന 3 പന്തിൽ ജയിക്കാൻ 2 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെയായിരുന്നു ധോണിയുടെ സിക്സർ ഫിനിഷ്. 6 വിക്കറ്റിനാണു ചെന്നൈ ജയം.

ഐപിഎൽ 2–ാം ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി ചെന്നൈ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോകളിൽ പരിശീലന മത്സരങ്ങളി‍ൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും സിക്സർ പായിക്കുന്ന ധോണിയെ കണ്ടിരുന്നു. വ്യക്തിഗത സ്കോർ 2ൽ നിൽക്കെ ധോണി നൽകിയ പ്രയാസകരമായ ക്യാച്ച് വിട്ടുകളഞ്ഞ ജേസൺ റോയിക്കും ആരാധകർ നന്ദി പറയുന്നുണ്ടാകും!

∙ സിക്സറിൽ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി

ഐപിഎലിൽ 20–ാം ഓവറിൽ നേടുന്ന 50–ാം സിക്സർ ആയിരുന്നു ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ധോണിയുടേത്.

∙ താരങ്ങളും 20–ാം ഓവറിലെ സ്ക്സറുകളുടെ എണ്ണവും

എം.എസ്.ധോണി– 50

കയ്റൻ പൊള്ളാർഡ്–30

രോഹിത് ശർമ–23

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ–23

രവീന്ദ്ര ജഡേജ–21

എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്–18

ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ–15

∙ വിന്നർ 6

ഐപിഎലിൽ സിക്സടിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മത്സരം ജയിപ്പിച്ചതിന്റെ റെക്കോർഡും ധോണിയുടെ പേരിൽ.

∙ താരങ്ങളും സിക്സടിച്ച് ജയിപ്പിച്ച മത്സരങ്ങളുടെ എണ്ണവും:

ധോണി 6

രവീന്ദ്ര ജഡേജ 5

ഡേവിഡ് മില്ലർ 4

കയ്റൻ പൊള്ളാർഡ് 4

രോഹിത് ശർമ 4

